Трамп перепутал имя Илона Маска: видео конфуза попало в сеть



















Президент США Дональд Трамп попал в очередной курьез во время презентации нового президентского самолета Air Force One. Рассказывая о техническом оснащении борта, он ошибочно назвал миллиардера Илона Маска "Леоном".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

19 июня на авиабазе Эндрюс Трамп представлял самолет Boeing, который должен был пополнить президентский авиапарк США. Во время выступления американский президент отдельно упомянул спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX, которую основал Илон Маск.

"У нас там есть коммуникационное оборудование, которое никто раньше не видел. Это самый высокий уровень, включая Starlink, мой друг Леон", — сказал Трамп, но, поняв ошибку, исправил ее и добавил, — "мой друг Илон будет очень рад".

Видео фрагмента обнародовал американский журналист Аарон Рупар. После этого запись быстро распространилась в социальных сетях, где пользователи начали шутить по оговорке президента. Часть комментаторов назвала Маска "Леоном" новым мемом, другие использовали ситуацию для политической критики Трампа. В частности, среди комментариев были такие: "Он всегда будет Леоном Маском", "Отныне он Леон", "Безумный дедушка, похоже, болен. Надеюсь, это не серьезно", "Деменция Дон".

Само выступление было посвящено новому самолету, ранее принадлежавшему Катару и переоборудованному для нужд президента США. Трамп заявил, что борт получил современные системы связи, новое внутреннее оснащение и интеграцию Starlink. По его словам, самолет должен стать "летающим Белым домом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп попал в конфуз на премьере фильма о Мелании.

Также "Комментарии" писали, что Трамп уснул в Белом доме во время мероприятия.