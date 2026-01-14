Трамп перешел к прямым угрозам: что заявил премьеру Гренландии за желание остаться с Данией

Озвученное премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном утверждение, что остров намерен оставался в союзе с Данией, может обернуться для него "большой проблемой". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналисты поинтересовались у Трампа, считает ли он окончательным озвученное Нильсеном утверждение, что Гренландия желает оставаться в союзе с Данией, на что тот спросил: "Кто это сказал?".

Когда главе Белого дома еще раз повторили, что это заявление озвучил премьер Гренландии, Трамп сказал, что "не знает, кто он такой" и "ничего о нем не знает". Также американский лидер анонсировал "большие проблемы" гренландскому политику.

"Ну это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но для него это будет большая проблема", — подчеркнул глава Белого дома.

