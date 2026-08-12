Трамп подтвердил свою тайную эвакуацию с саммита НАТО с помощью грузовика с едой

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что после саммита НАТО в Анкаре возвращался в Соединенные Штаты не на президентском самолете, а на другом борту. По его словам, такое решение приняли американские службы безопасности из-за возможной угрозы со стороны Ирана.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Трамп рассказал, что действовал по указаниям Секретной службы США и военных, занимающихся безопасностью американского президента.

"Я просто сделал так, как они хотели, я действовал по указаниям секретной службы и военных. Они хотели, чтобы я летел другим самолетом, с таким же уровнем безопасности. Думаю, была какая-то угроза. Я действительно не очень об этом расспрашивал. Я получаю много угроз", — сказал Трамп.

Ранее The Washington Post сообщала о необычной операции в Турции. Первоначально Трамп предстал перед камерами у старого Boeing 747, который в прошлом использовался как Air Force One. Однако через несколько минут президента незаметно перевезли на военный самолет C-32A ВВС США.

По данным издания, для перемещения Трампа был использован грузовик для кейтерингового обслуживания аэропорта. Такие машины обычно доставляют в самолеты еду и необходимые припасы перед вылетом.

Таким образом, старый Boeing 747 стал приманкой, которая должна была создать впечатление, что президент покидает Турцию именно на нем. Американский чиновник, знающий операцию, подтвердил The Washington Post, что настоящий маршрут Трампа намеренно скрыли от значительной части американской команды.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Трамп уснул в "исторический день" в Белом доме. Курьезное видео из Овального кабинета.