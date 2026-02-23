Трамп подверг резкой критике Европу, но похвалил эти четыре страны

Президент США Дональд Трамп резко высказался о состоянии Европы, заявив, что континент "стал неузнаваемым" из-за ошибок в энергетической политике и подходах к иммиграции. В то же время, американский лидер положительно выделил четыре страны, а именно Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, которые, по его словам, "пошли другим путем".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил во время пресс-конференции после решения Верховного суда США, отменившего большинство тарифов американского президента. Трамп раскритиковал это решение и затронул тему трансатлантических отношений.

"Европа должна стать умнее. Две вещи ее убьют: энергетическая политика и иммиграция. Я хочу, чтобы Европа стала сильнее. Европа должна быть сильной, но они становятся мягкими и неузнаваемыми. Вы обращаетесь в определенные страны. Я не хочу вдаваться в подробности, но думаю, что они знают, о чем я. Ветровые турбины уничтожают их поля, прекрасные луга и океаны. Они платят за это целое состояние", – сказал Трамп.

В то же время, президент США подчеркнул, что его критика не касается всех стран ЕС. Трамп указал, что некоторые государства Центральной Европы, по его мнению, сохранили более "сильную" политическую позицию и не подверглись общеевропейским тенденциям.

"Посмотрите на Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию... Есть страны, которые пошли совсем по иному пути", — добавил Трамп.

