Трамп подверг резкой критике Европу, но похвалил эти четыре страны

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп резко высказался о состоянии Европы, заявив, что континент "стал неузнаваемым" из-за ошибок в энергетической политике и подходах к иммиграции. В то же время, американский лидер положительно выделил четыре страны, а именно Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию, которые, по его словам, "пошли другим путем".
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп выступил во время пресс-конференции после решения Верховного суда США, отменившего большинство тарифов американского президента. Трамп раскритиковал это решение и затронул тему трансатлантических отношений.
В то же время, президент США подчеркнул, что его критика не касается всех стран ЕС. Трамп указал, что некоторые государства Центральной Европы, по его мнению, сохранили более "сильную" политическую позицию и не подверглись общеевропейским тенденциям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на новые пошлины от Трампа. Пекин сделал предупреждение США.
Также "Комментарии" писали, что премьер Дании высмеяла Трампа из-за "медицинского корабля" США в Гренландию.