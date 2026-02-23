logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп різко розкритикував Європу, але похвалив ці чотири країни
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп різко розкритикував Європу, але похвалив ці чотири країни

Дональд Трамп заявив, що ЄС "вб’є" енергетична політика та імміграція, але похвалив чотири країни Центральної Європи.

23 лютого 2026, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп різко висловився про стан Європи, заявивши, що континент "став невпізнанним" через помилки в енергетичній політиці та підходах до імміграції. Водночас американський лідер позитивно виокремив чотири країни, а саме Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину, які, за його словами, "пішли іншим шляхом".

Трамп різко розкритикував Європу, але похвалив ці чотири країни

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп виступив під час пресконференції після рішення Верховного суду США, який скасував більшість тарифів американського президента. Трамп розкритикував це рішення і водночас торкнувся теми трансатлантичних відносин.

"Європа має стати розумнішою. Дві речі її вб’ють: енергетична політика та імміграція. Я хочу, щоб Європа стала сильнішою. Європа має бути сильною, але вони стають м’якими та невпізнанними. Ви звертаєтесь до певних країн. Я не хочу вдаватися в подробиці, але думаю, що всі знають, про що я говорю. І вони невпізнанні, їх захопили екологи. Вітрові турбіни знищують їхні поля, прекрасні луки та океани. Вони платять за це цілий статок", – сказав Трамп.

Водночас президент США підкреслив, що його критика не стосується всіх країн ЄС. Трамп наголосив, що деякі держави Центральної Європи, на його думку, зберегли "сильнішу" політичну позицію та не піддалися загальноєвропейським тенденціям.

"Подивіться на Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину... Є країни, які пішли зовсім іншим шляхом", – додав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на нові мита від Трампа. Пекін зробив попередження для США.

Також "Коментарі" писали, що прем’єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини