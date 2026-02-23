Трамп різко розкритикував Європу, але похвалив ці чотири країни

Рубрики
Президент США Дональд Трамп різко висловився про стан Європи, заявивши, що континент "став невпізнанним" через помилки в енергетичній політиці та підходах до імміграції. Водночас американський лідер позитивно виокремив чотири країни, а саме Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину, які, за його словами, "пішли іншим шляхом".
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп виступив під час пресконференції після рішення Верховного суду США, який скасував більшість тарифів американського президента. Трамп розкритикував це рішення і водночас торкнувся теми трансатлантичних відносин.
Водночас президент США підкреслив, що його критика не стосується всіх країн ЄС. Трамп наголосив, що деякі держави Центральної Європи, на його думку, зберегли "сильнішу" політичну позицію та не піддалися загальноєвропейським тенденціям.
