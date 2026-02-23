Трамп різко розкритикував Європу, але похвалив ці чотири країни

Президент США Дональд Трамп різко висловився про стан Європи, заявивши, що континент "став невпізнанним" через помилки в енергетичній політиці та підходах до імміграції. Водночас американський лідер позитивно виокремив чотири країни, а саме Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину, які, за його словами, "пішли іншим шляхом".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп виступив під час пресконференції після рішення Верховного суду США, який скасував більшість тарифів американського президента. Трамп розкритикував це рішення і водночас торкнувся теми трансатлантичних відносин.

"Європа має стати розумнішою. Дві речі її вб’ють: енергетична політика та імміграція. Я хочу, щоб Європа стала сильнішою. Європа має бути сильною, але вони стають м’якими та невпізнанними. Ви звертаєтесь до певних країн. Я не хочу вдаватися в подробиці, але думаю, що всі знають, про що я говорю. І вони невпізнанні, їх захопили екологи. Вітрові турбіни знищують їхні поля, прекрасні луки та океани. Вони платять за це цілий статок", – сказав Трамп.

Водночас президент США підкреслив, що його критика не стосується всіх країн ЄС. Трамп наголосив, що деякі держави Центральної Європи, на його думку, зберегли "сильнішу" політичну позицію та не піддалися загальноєвропейським тенденціям.

"Подивіться на Угорщину, Польщу, Чехію, Словаччину... Є країни, які пішли зовсім іншим шляхом", – додав Трамп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на нові мита від Трампа. Пекін зробив попередження для США.

Також "Коментарі" писали, що прем’єрка Данії висміяла Трампа через "медичний корабель" США до Гренландії.