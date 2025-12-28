logo

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским: первые детали
НОВОСТИ

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским: первые детали

Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным накануне встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

28 декабря 2025, 19:19
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным накануне запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским: первые детали

Трамп побеседовал с Путиным. Фото из открытых источников

Дональд Трамп рассказал, что его звонок с Путиным прошел перед его переговорами с Зеленским. По словам американского президента, разговор с российским диктатором был "хороший и очень продуктивный".

"У меня только что был хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Путиным перед моей встречей, которая сегодня в 13:00, с президентом Украины Зеленским. Встреча состоится в главной столовой гостиницы Мар-а-Лаго. Приглашаем прессу. Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Трамп", — написал президент США.

Содержание разговора с Путиным Трамп не раскрыл. Ожидается, что во время встречи Трампа и Зеленского могут прозвучать публичные заявления или ответы на вопросы журналистов, в частности, по его разговору с российским диктатором.

Официальных комментариев со стороны Кремля по телефонному разговору Трампа и Путина пока не поступало.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский и Трамп встретятся во Флориде в 20:00 по Киеву. После переговоров будет звонок лидерам европейских стран, который, по предварительной информации, должен состояться около 21:00. Сам же Зеленский перед встречей с Трампом провел разговор с одним из лидеров Европы.

Также "Комментарии" писали, что Трамп перед встречей с Зеленским занялся любимым делом - играл в гольф.



Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115798213364038844
