Головна Новини Світ США Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським: перші деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським: перші деталі

Дональд Трамп заявив про телефонну розмову з Володимиром Путіним напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Флориді.

28 грудня 2025, 19:19
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social. 

Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським: перші деталі

Трамп поговорив з Путіним. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп розповів, що його дзвінок з Путіним відбувся перед його переговорами із Зеленським. За словами американського президента, розмова з російським диктатором була "гарна та дуже продуктивна". 

"Я щойно мав гарну та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка сьогодні о 13:00, з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні готелю Мар-а-Лаго. Запрошуємо пресу. Дякую за увагу до цього питання! Президенте Дональд Трамп", — написав президент США.

Зміст розмови з Путіним Трамп не розкрив. Очікується, що під час зустрічі Трампа та Зеленського можуть пролунати публічні заяви або відповіді на запитання журналістів, зокрема щодо його розмови з російським диктатором.

Офіційних коментарів з боку Кремля щодо телефонної розмови Трампа та Путіна наразі не надходило.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський і Трамп зустрінуться у Флориді о 20:00 за Києвом. Після переговорів буде дзвінок лідерам європейських країн, який, за попередньою інформацією має відбутися близько 21:00. Сам же Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову з одним з лідерів Європи. 

Також "Коментарі" писали, що Трамп перед зустріччю з Зеленським зайнявся улюбленою справою - грав у гольф.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115798213364038844
