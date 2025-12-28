Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським: перші деталі

Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп поговорив з Путіним. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп розповів, що його дзвінок з Путіним відбувся перед його переговорами із Зеленським. За словами американського президента, розмова з російським диктатором була "гарна та дуже продуктивна".

"Я щойно мав гарну та дуже продуктивну телефонну розмову з президентом Росії Путіним перед моєю зустріччю, яка сьогодні о 13:00, з президентом України Зеленським. Зустріч відбудеться в головній їдальні готелю Мар-а-Лаго. Запрошуємо пресу. Дякую за увагу до цього питання! Президенте Дональд Трамп", — написав президент США.

Зміст розмови з Путіним Трамп не розкрив. Очікується, що під час зустрічі Трампа та Зеленського можуть пролунати публічні заяви або відповіді на запитання журналістів, зокрема щодо його розмови з російським диктатором.

Офіційних коментарів з боку Кремля щодо телефонної розмови Трампа та Путіна наразі не надходило.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський і Трамп зустрінуться у Флориді о 20:00 за Києвом. Після переговорів буде дзвінок лідерам європейських країн, який, за попередньою інформацією має відбутися близько 21:00. Сам же Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову з одним з лідерів Європи.

