Трамп поговорив із Путіним перед зустріччю з Зеленським: перші деталі

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп поговорив з Путіним. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп розповів, що його дзвінок з Путіним відбувся перед його переговорами із Зеленським. За словами американського президента, розмова з російським диктатором була "гарна та дуже продуктивна".
Зміст розмови з Путіним Трамп не розкрив. Очікується, що під час зустрічі Трампа та Зеленського можуть пролунати публічні заяви або відповіді на запитання журналістів, зокрема щодо його розмови з російським диктатором.
Офіційних коментарів з боку Кремля щодо телефонної розмови Трампа та Путіна наразі не надходило.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський і Трамп зустрінуться у Флориді о 20:00 за Києвом. Після переговорів буде дзвінок лідерам європейських країн, який, за попередньою інформацією має відбутися близько 21:00. Сам же Зеленський перед зустріччю з Трампом провів розмову з одним з лідерів Європи.
Також "Коментарі" писали, що Трамп перед зустріччю з Зеленським зайнявся улюбленою справою - грав у гольф.