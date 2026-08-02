Трамп показал на карте "51-й штат" США (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social изображение, на котором Венесуэла обозначена как "51 штат" Соединенных Штатов. На карте части Южной Америки страна окрашена в цвета американского флага, а поверх размещена надпись "51st State".

Трамп показал Венесуэлу как "51 штат" США. Фото из открытых источников

Сообщение Трампа о "51 штате" в Truth Social появилось на фоне сообщений о начале переговоров между представителями парламента Венесуэлы, частью оппозиции и американской стороной. Эти консультации должны быть направлены на продвижение демократических реформ в стране.

Трамп показал Венесуэлу как "51-й штат" США

Это уже не первый случай, когда Трамп публично использует риторику о возможном присоединении Венесуэлы к США. Ранее он уже размещал схожие изображения и заявлял, что "серьезно рассматривает" такую возможность. После задержания бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро американской стороной Вашингтон поддерживает временную администрацию страны, но пока не объявил график проведения выборов. Накануне Трамп заявил, что Венесуэла еще не готова к избирательному процессу, хотя, по его словам, в этом направлении наблюдается прогресс.

Подобные заявления Трампа уже не раз вызывали скандалы. Ранее американский президент также говорил о возможном присоединении к США Канаде, Гренландии и другим странам, как 51 штат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп прямо подтверждает, что хочет превратить одну страну в 51 штат США.

Также "Комментарии" писали, что Трамп сделал странное заявление, что самолетов не существовало до 1999 года.