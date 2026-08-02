Трамп показав на карті "51-й штат" США (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, на якому Венесуела позначена як "51-й штат" Сполучених Штатів. На карті частини Південної Америки країна зафарбована у кольори американського прапора, а поверх розміщено напис "51st State".

Трамп показав Венесуелу як "51-й штат" США. Фото з відкритих джерел

Повідомлення Трампа про "51 штат" у Truth Social з'явилася на тлі повідомлень про початок переговорів між представниками парламенту Венесуели, частиною опозиції та американською стороною. Ці консультації мають бути спрямовані на просування демократичних реформ у країні.

Трамп показав Венесуелу як "51-й штат" США

Це вже не перший випадок, коли Трамп публічно використовує риторику про можливе приєднання Венесуели до США. Раніше він уже розміщував схожі зображення та заявляв, що "серйозно розглядає" таку можливість. Після затримання колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро американською стороною Вашингтон підтримує тимчасову адміністрацію країни, однак поки не оголосив графік проведення виборів. Напередодні Трамп заявив, що Венесуела ще не готова до виборчого процесу, хоча, за його словами, у цьому напрямку спостерігається певний прогрес.

Подібні заяви Трампа вже неодноразово викликали скандали. Раніше американський президент також говорив щодо можливого приєднання до США Канади, Гренландії та інших країн, як 51 штат.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп прямо підтверджує, що хоче перетворити одну країну на 51 штат США.

Також "Коментарі" писали, що Трамп зробив дивну заяву, що літаків не існувало до 1999 року.