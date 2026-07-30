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Трамп зробив дивну заяву, що літаків не існувало до 1999 року

Дональд Трамп під час виступу заявив, що за життя його батька "не існувало літаків".

30 липня 2026, 09:40
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп зробив неоднозначну заяву під час виступу на випробувальному полігоні General Motors у штаті Мічиган. Говорячи про свого батька Фреда Трампа, американський лідер сказав, що той не користувався літаками, оскільки їх не було до 1999 року.

Трамп зробив дивну заяву, що літаків не існувало до 1999 року

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп звернувся до працівників та керівників автомобільної промисловості, вихваляючи американських автовиробників, а потім він перейшов до історії про свого батька пояснюючи, що означає "розкіш" у родині Тармпів.

"У мене був чудовий батько, і він працював у сфері нерухомості. Він не хотів літаків. У ті часи літаків не було", — заявив Трамп.

Пізніше президент пояснив, що хотів підкреслити скромні уявлення свого батька про розкіш.

Трамп зробив дивну заяву, що літаків не існувало до 1999 року - фото 2

Трамп зробив дивну заяву, що літаків у 1999 році "не існувало"

За його словами, для Фреда Трампа символом достатку був новий автомобіль Cadillac кожні два роки, а не приватний літак. Однак саме фраза про літаки швидко стала вірусною у соціальних мережах.

"Трамп стверджує, що літаків не існувало, коли його батько був живий. Фред Трамп народився в 1905 році та помер у 1999 році", — зауважив американський політичний оглядач Ед Крассенштейн.

Крім того інші вказали, що перший успішний політ літака брати Райт здійснили ще у 1903 році, тобто за два роки до народження батька Трампа. Також коментатори нагадали, що вже у 1914 році відбувся перший регулярний комерційний авіарейс, а протягом життя Фреда Трампа авіація стала одним із ключових видів транспорту у світі.

У соцмережах нова заява Трампа про літаки знову активізувала суперечки щодо стану здоров'я президента США. Частина коментаторів пов'язала його слова з можливими когнітивними проблемами 80-річного Дональда Трампа. Один користувач написав: "У старця голос, схожий на голос великого та незвичайного чоловіка", а інший стверджував: "Він явно успадкував ген хвороби Альцгеймера від батька".

Раніше прортал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заснув на похороні свого "кращого друга" сенатора Ліндсі Грема. Згодом у Білому домі відреагували на відео з сонним президентом США.



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Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/trump-sparks-new-health-fears-37489066
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