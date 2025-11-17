Трамп получил новое прозвище после обнародования электронных писем Эпштейна

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В ноябре демократы в Палате представителей США обнародовали серию электронных писем осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В этих письмах, датированных 2011-2018 годами, имя Трампа упоминается неоднократно, а в одном из них президента США назвали "Грязный Дональд", что стало причиной появления нового интернет-прозвища.

В одном письме, которое было адресовано сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл, тот называет Трампа "собакой, который не лаял". В другом, написанном журналисту New York Times в 2018 году, он описывает Трампа как "невероятное зло" и "сумасшедшего", утверждая, что политик якобы способен "с ума сойти".

Еще одно письмо, присланное в том же году бывшей советнице Белого дома Кэтрин Рюммлер, привлекло особое внимание интернет-сообщества. В нем Эпштейн пишет, что знает "какой грязный Дональд" (dirty Donald), имея в виду возможные скандалы, которые могут возникнуть вокруг Трампа. Именно эта фраза мгновенно стала вирусной в соцсетях и превратилась в новый ярлык, который критики активно используют против Трампа.

После публикации документов Эпштейна, появилась серия сообщений в сети с новым прозвищем Трампа. Например, подобное сообщение изложил член Демократической партии, представитель штата Пенсильвания Малкольм Кенъятта, опубликовавший копию письма Эпштейна.

А также на новое прозвище президента США отреагировало движение "Республиканцы против Трампа", опубликовавшее видео Трампа с Эпштейном.

