США Трамп получил новое прозвище после обнародования электронных писем Эпштейна
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп получил новое прозвище после обнародования электронных писем Эпштейна

Письма Эпштейна создали для президента США Дональда Трампа новое прозвище "Грязный Дональд".

17 ноября 2025, 16:05
Slava Kot
avatar

Slava Kot

Трамп получил новое прозвище после обнародования электронных писем Эпштейна

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В ноябре демократы в Палате представителей США обнародовали серию электронных писем осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. В этих письмах, датированных 2011-2018 годами, имя Трампа упоминается неоднократно, а в одном из них президента США назвали "Грязный Дональд", что стало причиной появления нового интернет-прозвища.

В одном письме, которое было адресовано сообщнице Эпштейна Гислейн Максвелл, тот называет Трампа "собакой, который не лаял". В другом, написанном журналисту New York Times в 2018 году, он описывает Трампа как "невероятное зло" и "сумасшедшего", утверждая, что политик якобы способен "с ума сойти".

Еще одно письмо, присланное в том же году бывшей советнице Белого дома Кэтрин Рюммлер, привлекло особое внимание интернет-сообщества. В нем Эпштейн пишет, что знает "какой грязный Дональд" (dirty Donald), имея в виду возможные скандалы, которые могут возникнуть вокруг Трампа. Именно эта фраза мгновенно стала вирусной в соцсетях и превратилась в новый ярлык, который критики активно используют против Трампа.

После публикации документов Эпштейна, появилась серия сообщений в сети с новым прозвищем Трампа. Например, подобное сообщение изложил член Демократической партии, представитель штата Пенсильвания Малкольм Кенъятта, опубликовавший копию письма Эпштейна.

А также на новое прозвище президента США отреагировало движение "Республиканцы против Трампа", опубликовавшее видео Трампа с Эпштейном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эпштейн передавал в Кремль информацию о Трампе.

Также "Комментарии" писали о новых файлах по скандальным связям Трампа с миллиардером-педофилом.



Новости

