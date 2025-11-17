logo_ukra

Трамп отримав нове прізвисько після оприлюднення електронних листів Епштейна

Листи Епштейна створили для президента США Дональда Трампа нове прізвисько "Брудний Дональд".

17 листопада 2025, 16:05
У листопаді демократи в Палаті представників США оприлюднили серію електронних листів засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У цих листах, датованих 2011-2018 роками, ім’я Трампа згадується неодноразово, а в одному з них президента США назвали "Брудний Дональд", що стало причиною появи нового інтернет-прізвиська.

Трамп отримав нове прізвисько після оприлюднення електронних листів Епштейна

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

В одному листів, який був адресований спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл, той називає Трампа "собакою, який не гавкав". В іншому, написаному журналісту New York Times у 2018 році, він описує Трампа як "неймовірне зло" та "божевільного", стверджуючи, що політик нібито здатний "збожеволіти".

Ще один лист, надісланий того ж року колишній радниці Білого дому Кетрін Рюммлер, привернув особливу увагу інтернет-спільноти. У ньому Епштейн пише, що знає "який брудний Дональд" (dirty Donald), маючи на увазі можливі скандали, які можуть виникнути навколо Трампа.. Саме ця фраза миттєво стала вірусною в соцмережах і перетворилася на новий ярлик, який критики активно використовують проти Трампа.

Після публікації документів Епштейна, з’явилася серія дописів у мережі з новим прізвиськом Трампа. Наприклад, подібний допис виклав член Демократичної партії, представник штату Пенсильванія Малкольм Кен'ятта, який опублікував копію листа Епштейна.

А також на нове прізвисько президента США відреагував рух "Республіканці проти Трампа", який опублікував відео Трампа з Епштейном.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Епштейн передавав у Кремль інформацію про Трампа.

Також "Коментарі" писали про нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом.



