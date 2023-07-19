Трамп пообещал выставить счет Европе за отправку оружия Украине

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Кравцев Сергей
Бывший президент США Дональд Трамп продолжает делать скандальные заявления касательно войны в Украине и поддержки украинского народа. Так республиканец заявил, что в случае переизбрания президентом он обратиться с просьбой к Европе заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-глава Белого дома заявил в очередном предвыборном видео.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что считает своей заслугой то, что США три года назад имели саму мощную армию с достаточными запасами вооружения разного уровня. Вашингтон имел сильную глобальную позицию.
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По его словам, одним из первых его решений на посту президента США будет обращение к Европе – профинансировать США восстановление оружейных запасов до того уровня, как было до начал войны в Украине. Трамп считает, что европейцы должны восстановить запасы оружия США уже сейчас, но якобы Байдену не хватает смелости попросить об этом европейских политиков.
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Также издание "Комментарии" сообщало – кого хотят видеть американцы в Белом доме – почему против Байдена и Трампа.
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Новости
Харя Кришны
сегодня, 11:44
Хай у путіна попросить, пцтін добрий.
Ігор
сегодня, 09:21
Так, а Європа нехай виставляє регресні вимоги України. Конфісковує статки старих українських корумпованих чиновників і олігархів.