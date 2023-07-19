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Трамп пообещал выставить счет Европе за отправку оружия Украине

Дональд Трамп считает, что Европа должна со своего кармана заплатить за восстановление запасов оружия США

сегодня, 09:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший президент США Дональд Трамп продолжает делать скандальные заявления касательно войны в Украине и поддержки украинского народа. Так республиканец заявил, что в случае переизбрания президентом он обратиться с просьбой к Европе заплатить за восстановление запасов оружия, которое Вашингтон использовал для поддержки Украины в войне против России. Как передает портал "Комментарии", об этом экс-глава Белого дома заявил в очередном предвыборном видео.

Трамп пообещал выставить счет Европе за отправку оружия Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что считает своей заслугой то, что США три года назад имели саму мощную армию с достаточными запасами вооружения разного уровня. Вашингтон имел сильную глобальную позицию.


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"Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем коррумпированного, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, который тянет нас в Третью мировую войну", – возмутился Дональд Трамп.

По его словам, одним из первых его решений на посту президента США будет обращение к Европе – профинансировать США восстановление оружейных запасов до того уровня, как было до начал войны в Украине. Трамп считает, что европейцы должны восстановить запасы оружия США уже сейчас, но якобы Байдену не хватает смелости попросить об этом европейских политиков.

"Когда я вернусь в Белый дом, в первый же день мы вернемся к международной политике, которая ставит интересы Америки на первое место", – подчеркнул Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп раскрыл карты – как заставит Путина и Зеленского остановить войну.

Также издание "Комментарии" сообщало – кого хотят видеть американцы в Белом доме – почему против Байдена и Трампа.




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Источник: https://rumble.com/v30rzca-agenda47-rebuilding-americas-depleted-military.html
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 11:44

Хай у путіна попросить, пцтін добрий.

Ігор

сегодня, 09:21

Так, а Європа нехай виставляє регресні вимоги України. Конфісковує статки старих українських корумпованих чиновників і олігархів.


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