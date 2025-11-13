Трамп поставил лидеру Сирии неожиданный личный вопрос

Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание мировых медиа новым курьезным случаем. Во время официальной встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме он задал неожиданный личный вопрос о количестве его жен.

В начале недели Дональд Трамп поздравил 43-летнего сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Овальном кабинете, ставшем первым визитом президента Сирии в США за почти 80 лет. Во время встречи американский президент подарил сирийскому лидеру флакон духов из собственной линейки Trump.

"Это мужские духи", — сказал Трамп, распыляя аромат в воздухе.

Когда сирийский президент улыбнулся, американский лидер задал личный вопрос.

"Другие духи для вашей жены. Сколько у вас жен?", — неожиданно спросил Трамп.

Аш-Шараа коротко сказал, что "одна". В ответ Трамп засмеялся, похлопал его по плечу и добавил, что "с вами я никогда не знаю", намекая на мусульманскую традицию, допускающую многоженство.

Ахмед аш-Шараа когда-то был признан США террористом за боевые действия в Ираке, но он перешел в политическое лидерство после того, как помог устранить Башара Асада в 2024 году. Его боевая группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" была исключена из списка террористов США в июле, а вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за вероятные военные преступления было отменено.

