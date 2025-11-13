logo

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп поставил лидеру Сирии неожиданный личный вопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп поставил лидеру Сирии неожиданный личный вопрос

Во время встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа Дональд Трамп спросил его о количестве жен.

13 ноября 2025, 16:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Трамп поставил лидеру Сирии неожиданный личный вопрос

Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп снова привлек внимание мировых медиа новым курьезным случаем. Во время официальной встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Белом доме он задал неожиданный личный вопрос о количестве его жен.

В начале недели Дональд Трамп поздравил 43-летнего сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Овальном кабинете, ставшем первым визитом президента Сирии в США за почти 80 лет. Во время встречи американский президент подарил сирийскому лидеру флакон духов из собственной линейки Trump.

"Это мужские духи", — сказал Трамп, распыляя аромат в воздухе.

Когда сирийский президент улыбнулся, американский лидер задал личный вопрос.

"Другие духи для вашей жены. Сколько у вас жен?", — неожиданно спросил Трамп.

Аш-Шараа коротко сказал, что "одна". В ответ Трамп засмеялся, похлопал его по плечу и добавил, что "с вами я никогда не знаю", намекая на мусульманскую традицию, допускающую многоженство.

Ахмед аш-Шараа когда-то был признан США террористом за боевые действия в Ираке, но он перешел в политическое лидерство после того, как помог устранить Башара Асада в 2024 году. Его боевая группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" была исключена из списка террористов США в июле, а вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за вероятные военные преступления было отменено.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появились новые файлы по скандальным связям Трампа с миллиардером-педофилом Джефри Эпштейном. Из них становится известно, что Трамп мог знать о сексуальных преступлениях американского финансиста.

Также "Комментарии" писали о том, кто такой Ахмед аш-Шараа, также известный под именем Абу Мухаммад аль-Джулани. Он сверг режим Асада в Сирии и был вдохновлен Зеленским.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости