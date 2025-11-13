Трамп поставив лідеру Сирії несподіване особисте питання

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світових медіа новим курйозним випадком. Під час офіційної зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у Білому домі він поставив несподіване особисте запитання про кількість його дружин.

Ахмед аш-Шараа та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

На початку тижня Дональд Трамп привітав 43-річного сирійського лідера Ахмеда аш-Шараа в Овальному кабінеті, що стало першим візитом президента Сирії до США за майже 80 років. Під час зустрічі американський президент подарував сирійському лідеру флакон парфумів із власної лінії Trump.

"Це чоловічі парфуми", — сказав Трамп, розпилюючи аромат у повітрі.

Коли сирійський президент усміхнувся, американський лідер поставив особисте питання.

"Інші парфуми для вашої дружини. Скільки у вас дружин?", — зненацька запитав Трамп.

Аш-Шараа каротко сказав, що "одна". У відповідь Трамп засміявся, поплескав його по плечу і додав, що "з вами я ніколи не знаю", натякаючи на мусульманську традицію, що допускає багатоженство.

Ахмед аш-Шараа колись був визнаний США терористом за бойові дії в Іраку, але він перейшов до політичного лідерства після того, як допоміг усунути Башара Асада у 2024 році. Його бойове угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" було виключено зі списку терористів США в липні, а винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за ймовірні воєнні злочини було скасовано.

