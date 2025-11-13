logo_ukra

Трамп поставив лідеру Сирії несподіване особисте питання
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп поставив лідеру Сирії несподіване особисте питання

Під час зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа Дональд Трамп запитав його про кількість дружин.

13 листопада 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп знову привернув увагу світових медіа новим курйозним випадком. Під час офіційної зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у Білому домі він поставив несподіване особисте запитання про кількість його дружин.

Трамп поставив лідеру Сирії несподіване особисте питання

Ахмед аш-Шараа та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

На початку тижня Дональд Трамп привітав 43-річного сирійського лідера Ахмеда аш-Шараа в Овальному кабінеті, що стало першим візитом президента Сирії до США за майже 80 років. Під час зустрічі американський президент подарував сирійському лідеру флакон парфумів із власної лінії Trump.

"Це чоловічі парфуми", — сказав Трамп, розпилюючи аромат у повітрі. 

Коли сирійський президент усміхнувся, американський лідер поставив особисте питання.

"Інші парфуми для вашої дружини. Скільки у вас дружин?", — зненацька запитав Трамп.

Аш-Шараа каротко сказав, що "одна". У відповідь Трамп засміявся, поплескав його по плечу і додав, що "з вами я ніколи не знаю", натякаючи на мусульманську традицію, що допускає багатоженство.

Ахмед аш-Шараа колись був визнаний США терористом за бойові дії в Іраку, але він перейшов до політичного лідерства після того, як допоміг усунути Башара Асада у 2024 році. Його бойове угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" було виключено зі списку терористів США в липні, а винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за ймовірні воєнні злочини було скасовано. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що з’явилися нові файли щодо скандальних зв’язків Трампа з мільярдером-педофілом Джефрі Епштейном. З них стає відомо, що Трамп міг знати про сексуальні злочини американського фінансиста.

Також "Коментарі" писали про те, хто такий Ахмед аш-Шараа, який також відомий під іменем Абу Мухаммад аль-Джулані. Він повалив режим Асада у Сирії та був натхненний Зеленським.



