Трамп пригрозил Европе: что сказал об американских войсках

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно сократить американское военное присутствие в Европе. Масштабы могут превысить ранее озвученные планы. Речь идет не только о выводе около 5 тысяч военных, о котором сообщал Пентагон, а о значительно больших сокращениях.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По словам Трампа, США сократит количество военнослужащих на большее количество, чем предполагалось ранее.

"Мы собираемся значительно сократить численность войск, и мы выведем гораздо больше, чем 5 000", – заявил американский лидер.

Заявление прозвучало на фоне проходящего последние месяцы военной стратегии Вашингтона в Европе. Ключевым пунктом американского присутствия на континенте остается база Рамштайна. Это один из основных центров военной логистики США и важный элемент инфраструктуры НАТО. Именно здесь координируются операции и поддержка союзников, в том числе Украины.

В Вашингтоне объясняют возможные изменения "просмотром расстановки сил" и необходимостью адаптации к новым вызовам безопасности. В то же время Трамп не исключил, что аналогичные решения могут затронуть и другие страны, в том числе Испанию и Италию.

В НАТО отреагировали на заявления Трампа и заявили, что НАТО сохраняет способность к обороне и сдерживанию, а также постепенно движется к усилению европейского компонента безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Германии на заявления Трампа о выводе войск. В Берлине призывают Европу уделять больше внимания вопросу безопасности.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп жестко ответил на новое предложение Путина.