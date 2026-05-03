Трамп пригрозил Европе: что сказал об американских войсках

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно сократить американское военное присутствие в Европе. Масштабы могут превысить ранее озвученные планы. Речь идет не только о выводе около 5 тысяч военных, о котором сообщал Пентагон, а о значительно больших сокращениях.
Президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, США сократит количество военнослужащих на большее количество, чем предполагалось ранее.
Заявление прозвучало на фоне проходящего последние месяцы военной стратегии Вашингтона в Европе. Ключевым пунктом американского присутствия на континенте остается база Рамштайна. Это один из основных центров военной логистики США и важный элемент инфраструктуры НАТО. Именно здесь координируются операции и поддержка союзников, в том числе Украины.
В Вашингтоне объясняют возможные изменения "просмотром расстановки сил" и необходимостью адаптации к новым вызовам безопасности. В то же время Трамп не исключил, что аналогичные решения могут затронуть и другие страны, в том числе Испанию и Италию.
В НАТО отреагировали на заявления Трампа и заявили, что НАТО сохраняет способность к обороне и сдерживанию, а также постепенно движется к усилению европейского компонента безопасности.
