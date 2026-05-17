Трамп пригрозил Ирану: почему Тегеран ждут "трудные времена"

Президент США Дональд Трамп резко высказался по Ирану и предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае провала переговоров с Вашингтоном. На фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы в американской администрации все активнее обсуждается возможность новых ударов по иранским объектам.

Президент США Дональд Трамп.

В интервью французскому телеканалу BFMTV Трамп заявил, что не уверен в достижении договоренностей в ближайшее время, однако дал понять, что если соглашение не будет заключено, США могут возобновить удары по Ирану.

"Я понятия не имею, сделают ли они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить соглашение", — сказал Трамп.

По данным американских медиа, в частности The New York Times, Белый дом в ближайшее время может принять решение о дальнейших действиях по Ирану. Среди вариантов указывают возобновление военных ударов по иранской инфраструктуре, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

Напряжение усилилось после визита Трампа в Китай и его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Как сообщает CNN, встреча не принесла прорыва по вопросу Ирана, а внутри американской администрации возникли споры по поводу дальнейшей стратегии.

Часть чиновников, в том числе представители Пентагона, выступают за более жесткий сценарий и усиление давления на Тегеран. Другие же настаивают на продолжении дипломатических контактов во избежание нового масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Сам Трамп в последние недели публично склонялся к переговорному варианту, однако окончательное решение по Ирану пока не принято.

