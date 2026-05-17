Трамп пригрозил Ирану: почему Тегеран ждут "трудные времена"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп резко высказался по Ирану и предупредил Тегеран о серьезных последствиях в случае провала переговоров с Вашингтоном. На фоне обострения ситуации вокруг иранской ядерной программы в американской администрации все активнее обсуждается возможность новых ударов по иранским объектам.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
В интервью французскому телеканалу BFMTV Трамп заявил, что не уверен в достижении договоренностей в ближайшее время, однако дал понять, что если соглашение не будет заключено, США могут возобновить удары по Ирану.
По данным американских медиа, в частности The New York Times, Белый дом в ближайшее время может принять решение о дальнейших действиях по Ирану. Среди вариантов указывают возобновление военных ударов по иранской инфраструктуре, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.
Напряжение усилилось после визита Трампа в Китай и его переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Как сообщает CNN, встреча не принесла прорыва по вопросу Ирана, а внутри американской администрации возникли споры по поводу дальнейшей стратегии.
Часть чиновников, в том числе представители Пентагона, выступают за более жесткий сценарий и усиление давления на Тегеран. Другие же настаивают на продолжении дипломатических контактов во избежание нового масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Сам Трамп в последние недели публично склонялся к переговорному варианту, однако окончательное решение по Ирану пока не принято.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник США предложил заключить с Ираном пакт о ненападении.
Также "Комментарии" писали, что Саудовская Аравия тайно нанесла серию ударов по Ирану.