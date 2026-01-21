Трамп пригрозил полным уничтожением одной стране из-за угроз в его сторону

Президент США Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Ирана, предупредив, что любая реальная угроза его жизни будет иметь для Тегерана катастрофические последствия. Американский лидер заявил, что в таком случае Иран может быть "стерт с лица земли".

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation прокомментировал недавние угрозы со стороны Ирана.

"Им не следует так делать, но я предупредил: если что-нибудь случится, вся страна взлетит в воздух. У меня очень четкие инструкции: что-то случится — и они будут стерты с лица земли", — сказал Трамп.

После этого Трамп подверг резкой критике политику своего предшественника Джо Байдена в отношении Ирана, обвинив его в чрезмерной мягкости. По мнению действующего президента, отсутствие жесткой реакции лишь поощряло Тегеран к эскалации.

Заявления Трампа раздались на фоне нового витка напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. На прошлой неделе спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пригрозил США и лично Трампу "незабываемым уроком" в случае американского удара по Исламской Республике.

Сам Трамп параллельно призвал к смене руководства в Иране, возложив ответственность за репрессии против протестующих и разрушение страны на верховного лидера аятолла Али Хаменеи.

