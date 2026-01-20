Франція відповіла на погрози Трампа: чітка позиція Парижа

Франція відреагувала на погрози президента США Дональда Трампа запровадити 200-відсоткові тарифи на французькі вина та шампанське. Як повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела, близькі до президента Емманюеля Макрона, у Парижі вважають такі заяви спробою тиску на зовнішню політику країни та називають їх "неприйнятними й неефективними".

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Після того як Макрон відмовився приєднуватися до ініціативи Трампа під назвою Рада миру, американський лідер пригрозив ввести додаткові мита проти Франції. У Парижі назвали заяви Трампа "неприйнятними".

"Як ми завжди наголошували, тарифні погрози впливу на нашу зовнішню політику є неприйнятними та неефективними", – сказали в адміністрації Макрона.

За словами джерел AFP, Франція разом з партнерами аналізує правову основу ініціативи Трампа. Особливе занепокоєння викликає те, що запропонований "статут" Ради миру може поставити під сумнів принципи та структуру Організації Об’єднаних Націй.

Міністерка сільського господарства Франції Анні Женевар заявила телеканалу TF1, що погрози Трампа не можуть залишитися без відповіді і мають стати предметом реакції не лише Франції, а й усього Європейського Союзу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина відмовилася приєднатися до спільної позиції Європейського Союзу щодо Гренландії. Очільник МЗС країни Петер Сійярто заявив, що Данія та США мають самостійно врегулювати питання Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що Трамп злив приватне листування з Макроном та Рютте, де є згадки про Україну.