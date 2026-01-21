Трамп пригрозив повним знищенням одній країні через погрози в його бік

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Ірану, попередивши, що будь-яка реальна загроза його життю матиме для Тегерана катастрофічні наслідки. Американський лідер заявив, що у такому разі Іран може бути "стертий з лиця землі".

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу NewsNation прокоментував нещодавні погрози з боку Ірану.

"Їм не слід так робити, але я попередив: якщо щось трапиться, вся країна злетить у повітря. У мене дуже чіткі інструкції: щось трапиться — і вони будуть стерті з лиця землі", — сказав Трамп.

Після цього Трамп різко розкритикував політику свого попередника Джо Байдена щодо Ірану, звинувативши його у надмірній м’якості. На думку чинного президента, відсутність жорсткої реакції лише заохочувала Тегеран до ескалації.

Заяви Трампа пролунали на тлі нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Минулого тижня спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф пригрозив США та особисто Трампу "незабутнім уроком" у разі американського удару по Ісламській Республіці.

Сам Трамп паралельно закликав до зміни керівництва в Ірані, поклавши відповідальність за репресії проти протестувальників і руйнування країни на верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.

