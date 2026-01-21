logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.25

EUR/UAH

50.72

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп пригрозив повним знищенням одній країні через погрози в його бік
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп пригрозив повним знищенням одній країні через погрози в його бік

Дональд Трамп заявив, що США "стерли б Іран з лиця землі", якби його життю загрожувала небезпека.

21 січня 2026, 09:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою на адресу Ірану, попередивши, що будь-яка реальна загроза його життю матиме для Тегерана катастрофічні наслідки. Американський лідер заявив, що у такому разі Іран може бути "стертий з лиця землі".

Трамп пригрозив повним знищенням одній країні через погрози в його бік

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу NewsNation прокоментував нещодавні погрози з боку Ірану.

"Їм не слід так робити, але я попередив: якщо щось трапиться, вся країна злетить у повітря. У мене дуже чіткі інструкції: щось трапиться — і вони будуть стерті з лиця землі", — сказав Трамп.

Після цього Трамп різко розкритикував політику свого попередника Джо Байдена щодо Ірану, звинувативши його у надмірній м’якості. На думку чинного президента, відсутність жорсткої реакції лише заохочувала Тегеран до ескалації.

Заяви Трампа пролунали на тлі нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном. Минулого тижня спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф пригрозив США та особисто Трампу "незабутнім уроком" у разі американського удару по Ісламській Республіці.

Сам Трамп паралельно закликав до зміни керівництва в Ірані, поклавши відповідальність за репресії проти протестувальників і руйнування країни на верховного лідера аятолу Алі Хаменеї. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Франція відповіла на нові погрози Трампа через заяву Емманюеля Макрона не долучатися до ініціативи американського президента під назвою Рада миру.

Також "Коментарі" писали, що Трамп будує під Білим домом новий секретний бункер для президентів США.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.newsnationnow.com/politics/trump-iran-retaliation-assassination-threats/
Теги:

Новини

Всі новини