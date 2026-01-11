Трамп приказал военному командованию США разработать план вторжения в Гренландию: детали

Президент США Дональд Трамп приказал военному командованию разработать план возможного вторжения в Гренландию. Несмотря на это, американский лидер получил определенное сопротивление от некоторых высокопоставленных военных по захвату Гренландии.

Трамп поручил разработать план вторжения в Гренландию. Фото из открытых источников

Согласно данным Daily Mail, Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план военного вторжения в Гренландию. В то же время, эта инициатива вызвала серьезное сопротивление со стороны Объединенного комитета начальников штабов. По словам собеседников издания, в высших военных кругах считают такой шаг незаконным и не получившим поддержки Конгресса.

"Они пытались отвлечь Трампа, говоря о менее противоречивых мерах, таких как перехват российских кораблей-призраков из тайной сети из сотен судов, эксплуатируемых Москвой для уклонения от западных санкций, или нанесение удара по Ирану", — сказал один чиновник.

Как утверждается, идею активных военных действий продвигает радикальное крыло окружения Трампа, в том числе его советник Стивен Миллер. Издание указывает, что фракция MAGA настолько осмелела от успеха операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хочет быстро действовать и захватить остров, прежде чем Россия или Китай сделают шаг. Однако европейские дипломаты видят в этом еще и внутриполитический мотив, а именно попытку отвлечь внимание избирателей от экономических проблем накануне промежуточных выборов в Конгресс.

В дипломатических кругах обсуждается несколько сценариев развития событий. Худший предполагает применение силы или политического принуждения для разрыва связей Гренландии с Данией, что, по оценкам европейцев, может фактически разрушить НАТО изнутри. Более компромиссный вариант предполагает юридическое закрепление полного военного доступа США к острову в обмен на блокировку присутствия России и Китая.

"Генералы считают план Трампа по Гренландии безумным и незаконным. Поэтому они пытаются отвлечь его внимание с помощью других крупных военных операций. Они говорят, что это как иметь дело с пятилетним ребенком", — указывает другой источник.

