Трамп проиграл иск в суде на 10 млрд долларов из-за одного неприличного рисунка

Федеральный суд в США отклонил иск Дональда Трампа против издания Wall Street Journal и его владельца Руперта Мердока. Политик требовал 10 миллиардов долларов компенсации, заявляя о клевете из-за публикации, которая связывала его с финансистом Джеффри Эпштейном.

Иск Трампа касался материала Wall Street Journal, обнародованного в июле прошлого года. В статье речь шла о "книге поздравлений" к 50-летию Эпштейна в 2003 году. По данным издания, среди записей было и имя Трампа, а также неприличный рисунок женского силуэта с подписью, которую издание связало с нынешним президентом США.

Трамп категорически отрицал подлинность подписи, назвал историю "ложной, злонамеренной и клеветнической", а текст — дискредитационным. После выхода статьи президент США оперативно обратился в суд с иском в 10 млрд долларов.

Однако окружной судья Даррин Гейлз пришел к выводу, что Трамп не предоставил достаточных доказательств "фактического злого умысла". Как пишут американские СМИ, по делам о клевете по отношению к публичным лицам в США именно этот стандарт является ключевым: нужно доказать, что медиа сознательно распространило ложную информацию или действовало с грубым игнорированием правды.

Судья отметил, что команда Трампа "не приблизилась" к необходимому уровню доказательств. В результате иск президента США на 10 млрд долларов был отклонен. Несмотря на решение суда, дело формально еще не закрыто. Трампу оставили возможность повторно подать иск до 27 апреля.

"Президент будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию с намерением ввести американцев в заблуждение", – сообщил адвокат Трампа.

