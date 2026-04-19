Трамп програв позов у суді на 10 млрд доларів через один непристойний малюнок

Федеральний суд у США відхилив позов Дональда Трампа проти видання Wall Street Journal та його власника Руперта Мердока. Політик вимагав 10 мільярдів доларів компенсації, заявляючи про наклеп через публікацію, яка пов’язувала його з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Дональд Трамп.

Позов Трампа стосувався матеріалу Wall Street Journal, який був оприлюднений в липні минулого року. У статті йшлося про "книгу привітань" до 50-річчя Епштейна у 2003 році. За даними видання, серед записів було й ім’я Трампа, а також непристойний малюнок жіночого силуету з підписом, який видання пов’язало з нинішнім президентом США.

Трамп категорично заперечував автентичність підпису, назвав історію "хибною, зловмисною та наклепницькою", а текст — дискредитаційним. Після виходу статті президент США оперативно звернувся до суду з позовом на 10 млрд доларів.

Однак окружний суддя Даррін Гейлз дійшов висновку, що Трамп не надав достатніх доказів "фактичного злого умислу". Як пишуть американські ЗМІ, у справах про наклеп щодо публічних осіб у США саме цей стандарт є ключовим: потрібно довести, що медіа свідомо поширило неправдиву інформацію або діяло з грубим ігноруванням правди.

Суддя зазначив, що команда Трампа "не наблизилася" до необхідного рівня доказів. У результаті позов президента США на 10 млр доларів був відхилений. Попри рішення суду, справа формально ще остаточно не закрита. Трампу залишили можливість повторно подати позов до 27 квітня.

"Президент продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто поширює неправдиву інформацію з наміром ввести американців в оману", – повідомив адвокат Трампа.

