Трамп програв позов у суді на 10 млрд доларів через один непристойний малюнок
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп програв позов у суді на 10 млрд доларів через один непристойний малюнок

Суд у США відхилив позов Трампа проти Wall Street Journal на 10 млрд доларів через статтю про Епштейна.

19 квітня 2026, 19:00
Автор:
Slava Kot

Федеральний суд у США відхилив позов Дональда Трампа проти видання Wall Street Journal та його власника Руперта Мердока. Політик вимагав 10 мільярдів доларів компенсації, заявляючи про наклеп через публікацію, яка пов’язувала його з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Дональд Трамп. Фото: Associated Press

Позов Трампа стосувався матеріалу Wall Street Journal, який був оприлюднений в липні минулого року. У статті йшлося про "книгу привітань" до 50-річчя Епштейна у 2003 році. За даними видання, серед записів було й ім’я Трампа, а також непристойний малюнок жіночого силуету з підписом, який видання пов’язало з нинішнім президентом США.

Трамп категорично заперечував автентичність підпису, назвав історію "хибною, зловмисною та наклепницькою", а текст — дискредитаційним. Після виходу статті президент США оперативно звернувся до суду з позовом на 10 млрд доларів.

Однак окружний суддя Даррін Гейлз дійшов висновку, що Трамп не надав достатніх доказів "фактичного злого умислу". Як пишуть американські ЗМІ, у справах про наклеп щодо публічних осіб у США саме цей стандарт є ключовим: потрібно довести, що медіа свідомо поширило неправдиву інформацію або діяло з грубим ігноруванням правди.

Суддя зазначив, що команда Трампа "не наблизилася" до необхідного рівня доказів. У результаті позов президента США на 10 млр доларів був відхилений. Попри рішення суду, справа формально ще остаточно не закрита. Трампу залишили можливість повторно подати позов до 27 квітня. 

"Президент продовжуватиме притягувати до відповідальності тих, хто поширює неправдиву інформацію з наміром ввести американців в оману", – повідомив адвокат Трампа.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікар Комаровський оцінив здоров’я Трампа та припустив серйозний діагноз.

Також "Коментарі" писали, що у у США говорять про хабар дружині Трампа. Меланії заплатили 40 мільйонів доларів.



Джерело: https://www.npr.org/2026/04/13/g-s1-117248/judge-dismisses-trump-lawsuit-epstein-letter-wsj-story-murdoch
