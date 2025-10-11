Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа — "исключительное", его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Дональд Трамп прошел плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, которое, по словам врача, является "частью его постоянного плана поддержания здоровья".

"Президент Дональд Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя отличные показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической деятельности", — написал врач Капитан Шон П. Барбабелла в одностраничной служебной записке, опубликованной Белым домом.

Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.

Подытоживая, стоит сказать, что 79-летний президент Соединенных Штатов был сфотографирован во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете. СМИ обратили внимание на заметно набухшие лодыжки американского лидера, которые могут быть признаком проблем со здоровьем Трампа.

7 октября были сделаны снимки президента США, которые мгновенно разошлись по сети. На них видно, как лодыжки Трампа выступают над черными туфлями. Это довольно сильно контрастировало с ногами 60-летнего Марка Карни и 41-летнего вице-президента Джей Ди Венса.

Это не первый случай, когда общественность обращает внимание на состояние ног президента. Еще в сентябре фотографы заметили схожие симптомы при его возвращении из официального визита с Великобритании.

