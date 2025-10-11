Трамп прошел медицинское обследование: врачи рассказали о состоянии его сердца

Рубрики
Кравцев Сергей
Состояние здоровья президента США Дональда Трампа — "исключительное", его кардиологический возраст на 14 лет моложе хронологического. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, что Дональд Трамп прошел плановое обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, которое, по словам врача, является "частью его постоянного плана поддержания здоровья".
Врач сказал, что он оценил кардиологический возраст Трампа, который был примерно на 14 лет моложе его хронологического возраста.
Подытоживая, стоит сказать, что 79-летний президент Соединенных Штатов был сфотографирован во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Овальном кабинете. СМИ обратили внимание на заметно набухшие лодыжки американского лидера, которые могут быть признаком проблем со здоровьем Трампа.
7 октября были сделаны снимки президента США, которые мгновенно разошлись по сети. На них видно, как лодыжки Трампа выступают над черными туфлями. Это довольно сильно контрастировало с ногами 60-летнего Марка Карни и 41-летнего вице-президента Джей Ди Венса.
Это не первый случай, когда общественность обращает внимание на состояние ног президента. Еще в сентябре фотографы заметили схожие симптомы при его возвращении из официального визита с Великобритании.
