Трамп пройшов медичне обстеження: лікарі розповіли про стан його серця

Стан здоров'я президента США Дональда Трампа — "винятковий", його кардіологічний вік на 14 років молодший за хронологічний. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Associated Press".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Дональд Трамп пройшов планове обстеження у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда, яке, за словами лікаря, є "частиною його постійного плану підтримки здоров'я".

"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", — написав лікар Капітан Шон П. Барбабелла в односторінковій службовій записці, опублікованій Білим будинком.

Лікар сказав, що він оцінив кардіологічний вік Трампа, який був приблизно на 14 років молодший за його хронологічний вік.

Підсумовуючи, варто сказати, що 79-річного президента Сполучених Штатів сфотографували під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні в Овальному кабінеті. ЗМІ звернули увагу на помітно набряклі кісточки американського лідера, які можуть бути ознакою проблем зі здоров'ям Трампа.

7 жовтня були зроблені знімки президента США, які миттєво розійшлися мережею. На них видно, як щиколотки Трампа виступають над чорними туфлями. Це досить сильно контрастувало з ногами 60-річного Марка Карні та 41-річного віце-президента Джей Ді Венса.

Це не перший випадок, коли громадськість звертає увагу на стан ніг президента. Ще у вересні фотографи помітили схожі симптоми при його поверненні з офіційного візиту до Великобританії.

