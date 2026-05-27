Трамп прошел специальный медосмотр: каковы результаты здоровья

Президент США Дональд сообщил, что прошел очередное медицинское обследование в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида и получил положительные результаты. По словам американского лидера, врачи подтвердили его "прекрасное" состояние здоровья.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

О прохождении медосмотра Трамп написал в своей соцсети Truth Social, где отметил, что обследование завершилось без замечаний.

"Только что закончил свое полугодовое медицинское обследование в Военном медицинском центре имени Уолтера Рида. Все прошло ИДЕАЛЬНО. Спасибо замечательным врачам и персоналу", — заявил Трамп, которому через месяц исполнится 80 лет.

Это уже четвертое медицинское обследование Трампа с начала его второй президентской каденции, что является нетипичным для американских лидеров, проходящих подобные медосмотры раз в год. Кроме того, несмотря на заявления Трампа об "идеальном здоровье", в Белом доме не уточнили, какие именно анализы и процедуры проходил президент. Сам Трамп также не раскрыл детали обследования. В то же время американские медиа в последние месяцы активно обращают внимание на его физическое состояние.

В частности, в соцсетях обсуждали фотографии, на которых у президента заметили кровоподтеки на руках. Часть следов американский лидер пытался скрыть тональным кремом. Сам Трамп объяснял это множеством рукопожатий во время публичных мероприятий.

Кроме того, ранее администрация президента подтверждала, что у него диагностирована хроническая венозная недостаточность. Это распространенное заболевание среди людей постарше. В Белом доме также отмечалось, что некоторые следы на руках могут быть связаны с приемом препаратов для разжижения крови.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США обсуждают проблемы со здоровьем Трампа из-за одного фото.

Также "Комментарии" писали, что пресс-секретарь Белого дома заявила о "безумии" Дональда Трампа.