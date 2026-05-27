Трамп пройшов спеціальний медогляд: які результати здоров’я

Президент США Дональд повідомив, що пройшов чергове медичне обстеження у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда та отримав позитивні результати. За словами американського лідера, лікарі підтвердили його "чудовий" стан здоров’я.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Про проходження медогляду Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, де зазначив, що обстеження завершилося без зауважень.

"Щойно закінчив своє піврічне медичне обстеження у Військовому медичному центрі імені Волтера Ріда. Все пройшло ІДЕАЛЬНО. Дякую чудовим лікарям та персоналу", — заявив Трамп, якому через місяць виповниться 80 років.

Це вже четверте медичне обстеження Трампа від початку його другої президентської каденції, що є нетиповим для американських лідерів, які проходять подібні медогляди раз на рік. Крім того, попри заяви Трампа про "ідеальне здоров’я", у Білому домі не уточнили, які саме аналізи та процедури проходив президент. Сам Трамп також не розкрив деталей обстеження. Водночас американські медіа останніми місяцями активно звертають увагу на його фізичний стан.

Зокрема, у соцмережах обговорювали фотографії, на яких у президента помітили синці на руках. Частину слідів американський лідер намагався приховати тональним кремом. Сам Трамп пояснював це великою кількістю рукостискань під час публічних заходів.

Крім того, раніше адміністрація президента підтверджувала, що у нього діагностовано хронічну венозну недостатність. Це поширене захворювання серед людей старшого віку. У Білому домі також зазначали, що деякі сліди на руках можуть бути пов’язані з прийомом препаратів для розрідження крові.

