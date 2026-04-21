commentss НОВИНИ Всі новини

У США обговорюють проблеми зі здоров’ям Трампа: усе через одне фото

У соцмережах активно обговорюють дивну позу Дональда Трампа під час спілкування з журналістами в Аризоні.

21 квітня 2026, 09:20
Slava Kot

У Сполучених Штатах користувачів соцмереж привернула увага незвична поза президента США Дональда Трампа на фотографіях з Аризони, де політик спілкувався з журналістами. Фото швидко стали вірусними та викликали дискусії щодо можливих проблем зі здоров’ям очільника Білого дому.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

На фото видно, як Трамп під час відповіді на питання журналстів стоїть з широко розставленими ногами, трохи нахилившись уперед, а руки тримає біля талії. Саме така постава привернула увагу користувачів інтернету.

У мережі почали масово поширювати фото та відео епізоду. Частина користувачів жартувала, називаючи це "позою сили" або порівнюючи її з бойовою стійкою. Інші висловлювали припущення, що незвична постава може бути пов’язана з проблемами зі здоров’ям Трампа. 

Зокрема під фото залишали такі коментарі: "Йому важко стояти"; "Він обісрався у підгузок?"; "Деменція"; "Це його портативний стабілізатор DictoPod, він допомагає йому стояти, коли немає поруч подіуму чи Меланії"; "Ось так мій син стояв, коли його підгузок був повний"; "Вставлена анальна пробка".

Адміністрація президента США раніше неодноразово відкидала чутки про погіршення здоров’я Трампа. Представники Білого дому заявляли, що президент перебуває у "відмінній фізичній формі" та повністю здатний виконувати свої обов’язки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що відомий український лікар Комаровський оцінив здоров’я Трампа та припустив серйозний діагноз.

Також "Коментарі" писали, що в США на початку квітня з’явилися повідомлення про госпіталізацію Трампа.



