Трамп прямо ответил, действительно ли у него хорошие отношения с Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз хвастался "хорошими" отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Политик в очередной раз повторил тезис о том, что при его правлении российские захватчики не прибегли бы к полномасштабному вторжению в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы с Путиным очень хорошо ладили, у нас были хорошие отношения... Он бы никогда не полез в Украину. Я говорил: "Никогда, никогда не лезь в Украину", — заявил Дональд Трамп.

В частности, политик обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в ситуации безопасности в мире, которая, как он считает, может "завершиться Третьей мировой войной".

По его словам, при его правлении якобы не было никаких войн, кроме с ИГИЛ.

В том же числе он выразил недовольство введением санкционных ограничений и заявил: "то, что мы делаем с санкциями, — мы отталкиваем всех от себя".

Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и в том, что последний якобы поспособствовал объединению России и Китая с Ираном и Северной Кореей.

Республиканец также убежден, что Тайвань якобы должна платить Штатами за оборону.

"Тайвань ничего нам не дает. Тайвань расположен в 9500 милях от США и в 68 милях от Китая", — добавил политик.

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Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Бывший глава Белого дома заявил, что не является сторонником ограничений. Такое заявление политик и бизнесмен сделал в интервью для Bloomberg.



