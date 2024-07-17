Трамп прямо ответил, действительно ли у него хорошие отношения с Путиным

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз хвастался "хорошими" отношениями с российским диктатором Владимиром Путиным. Политик в очередной раз повторил тезис о том, что при его правлении российские захватчики не прибегли бы к полномасштабному вторжению в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Дональд Трамп сделал в интервью "Bloomberg".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В частности, политик обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена в ситуации безопасности в мире, которая, как он считает, может "завершиться Третьей мировой войной".
По его словам, при его правлении якобы не было никаких войн, кроме с ИГИЛ.
В том же числе он выразил недовольство введением санкционных ограничений и заявил: "то, что мы делаем с санкциями, — мы отталкиваем всех от себя".
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и в том, что последний якобы поспособствовал объединению России и Китая с Ираном и Северной Кореей.
Республиканец также убежден, что Тайвань якобы должна платить Штатами за оборону.
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Также издание "Комментарии" сообщало – кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал возможность ослабления санкций против России. Бывший глава Белого дома заявил, что не является сторонником ограничений. Такое заявление политик и бизнесмен сделал в интервью для Bloomberg.
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