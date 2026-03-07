Трамп раскрыл карты: почему на самом деле до сих пор нет соглашения о прекращении войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже множество раз были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон оказывалась неготовой к последнему шагу. Об этом глава Белого дома сказал, выступая перед лидерами Южной Америки.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Кроме того, как заявил американский лидер, проблема в том, что между Украиной и Россией царит огромная ненависть.

"Знаете, Украина и Россия... Можно было бы подумать, что между ними есть какая-то дружба, но на самом деле между ними царит огромная ненависть. Им очень трудно достичь согласия. Очень, очень трудно. Посмотрим, что будет дальше", — высказался Трамп.

Также он заявил, что участвует в переговорном процессе только ради того, чтобы оказать услугу Европе, но, если брать США, то война в Украине "не очень влияет" на Вашингтон.

"На самом деле мы не проигрываем. Проигрывают они. На нас это не очень влияет, потому что нас разделяет океан. Я делаю это как услугу Европе. На всю жизнь", — добавил президент США.

