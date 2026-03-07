Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія вже багато разів були близькими до укладення мирної угоди, але щоразу одна зі сторін виявлялася неготовою до останнього кроку. Про це глава Білого дому сказав, виступаючи перед лідерами Південної Америки.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Крім того, як заявив американський лідер, проблема в тому, що між Україною та Росією панує величезна ненависть.

"Знаєте, Україна і Росія... Можна було б подумати, що між ними є якась дружба, але насправді між ними панує величезна ненависть. Їм дуже важко досягти згоди. Дуже важко. Подивимося, що буде далі", — висловився Трамп.

Також він заявив, що бере участь у переговорному процесі лише заради того, щоб надати послугу Європі, але якщо брати США, то війна в Україні "не дуже впливає" на Вашингтон.

"Насправді ми не програємо. Програють вони. На нас це не дуже впливає, тому що нас поділяє океан. Я роблю це як послугу Європі. На все життя", — додав президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російський диктатор Володимир Путін закликав США негайно припинити військову операцію на Близькому Сході, продовжуючи блокувати будь-які реальні кроки до припинення війни проти України. На цю спірну позицію привернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними експертів, 6 березня Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном. У ході переговорів російський лідер заявив, що Москва виступає проти використання сили для вирішення конфліктів навколо Ірану та загалом на Близькому Сході.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін виграє від війни в Ірані: до якого рішення дедалі ближче до США.



