Трамп рассказал, что будет, если Зеленский не согласится на мирный план США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на предложенный Вашингтоном мирный план, даже если он не отвечает ожиданиям Киева. По словам Трампа, в противном случае война может продолжаться и дальше, США сократят помощь, а условия для Украины станут хуже.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время встречи с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Овальном кабинете прокомментировал мирный план США. По его словам, Зеленский должен согласиться с условиями договора.

"Я говорил с их представителями, у нас есть план. Происходящее — ужасно. Мы считаем, что имеем способ достичь мира — он должен это принять. Если Зеленскому не нравится мирный план США, то он может продолжать воевать. Я думаю, вы знаете, что, если он его не примет, то США сдержат свою поддержку Украины", — сказал Трамп.

Американский президент подчеркнул, что Украина, по его мнению, должна пойти на уступки. Он добавил, что Зеленскому придется принять определенные решения, даже если они непопулярны или сложны.

"Ты имеешь в виду, что Зеленскому это не нравится? Ему придется, чтобы нравилось… в определенный момент ему придется что-то принять… ты же помнишь, прямо в Овальном кабинете, не так давно, я сказал: у тебя нет козырей. Не забывай, я унаследовал эту войну. Думаю, Украине следует поторопиться с принятием решения о мирном плане, потому что эта зима будет холодной", — сказал Трамп.

