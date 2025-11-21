Трамп рассказал, что будет, если Зеленский не согласится на мирный план США

Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен согласиться на предложенный Вашингтоном мирный план, даже если он не отвечает ожиданиям Киева. По словам Трампа, в противном случае война может продолжаться и дальше, США сократят помощь, а условия для Украины станут хуже.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время встречи с новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани в Овальном кабинете прокомментировал мирный план США. По его словам, Зеленский должен согласиться с условиями договора.
Американский президент подчеркнул, что Украина, по его мнению, должна пойти на уступки. Он добавил, что Зеленскому придется принять определенные решения, даже если они непопулярны или сложны.
