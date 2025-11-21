Трамп розповів, що буде, якщо Зеленський не погодиться на мирний план США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має погодитися на запропонований Вашингтоном мирний план, навіть якщо він не відповідає очікуванням Києва. За словами Трампа, в іншому випадку війна може тривати й надалі, США скоротять допомогу, а умови для України стануть гірші.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп під час зустрічі з новим мером Нью-Йорка Зохраном Мамдані в Овальному кабінеті прокоментував мирний план США. За його словами, Зеленський має погодитися на умови договору.

"Я говорив із їхніми представниками, у нас є план. Те, що відбувається, — жахливо. Ми вважаємо, що маємо спосіб досягти миру — він має це приняти. Якщо Зеленському не подобається мирний план США, то він може продовжувати воювати. Я думаю, ви знаєте, що, якщо він його не прийме, то США стримають свою підтримку України", — сказав Трамп.

Американський президент наголосив, що Україна, на його думку, має піти на поступки. Він підкреслив, що Зеленському доведеться ухвалити певні рішення, навіть якщо вони є непопулярними чи складними.

"Ти маєш на увазі, що Зеленському це не подобається? Йому доведеться, щоб подобалося… у певний момент йому доведеться щось прийняти… ти ж пам’ятаєш, прямо в Овальному кабінеті, не так давно, я сказав: у тебе немає козирів. Не забувай, я успадкував цю війну. Думаю, Україні варто поквапитися з ухваленням рішення щодо мирного плану, бо ця зима буде холодною", — сказав Трамп.

