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Трамп рассказал, что спасло его от смерти во время покушения

Дональд Трамп считает, что смог сохранить свою жизнь в момент попытки его убийства благодаря стечению обстоятельств.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что был бы мертв, если бы не повернул голову во время выстрела. По словам Трампа, для него это был "очень сюрреалистический опыт".

Трамп рассказал, что спасло его от смерти во время покушения

Фотограф Даг Миллс зафиксировал пулю, едва не убившую Дональда Трампа

Дональд Трамп заявил, что должен быть мертвым после попытки его убийства. По словам бывшего президента США, ему посчастливилось остаться в живых.

"Я не должен быть здесь, я должен быть мертвым. Мне повезло благодаря Богу, многие говорят, что благодаря Богу я все еще здесь", — сказал Трамп изданию The Washington Post.

Кандидат в президенты США рассказал, что именно спасло его жизнь. Дональд Трамп объяснил, что его убил бы стрелок, если бы он не наклонил голову вправо, чтобы прочесть плакат о нелегальных иммигрантах во время своего выступления на предвыборном митинге.

Трамп также похвалил Секретную службу, которая по словам экс-президента "выполнила фантастическую работу" и попала стрелку "одним выстрелом прямо между глаз".

Напомним, что 13 июля во время выступления Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании прозвучало несколько выстрелов. Пуля пролетела мимо головы Трампа и задела его ухо. Нападающим оказался 20-летний мужчина, по имени Томас Мэтью Крукс, которого Секретная служба ликвидировала на месте преступления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что планы нападающего Трампа могли быть более масштабными. Полиция обнаружила новую находку в автомобиле Томаса Крукса.

Также "Комментарии" писали о первом заявлении Трампа после попытки его убийства. Кандидат в президенты США рассказал, что получил ранения при выстреле и почувствовал, как его кожа на ухе разрывается.



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