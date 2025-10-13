Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай

Во время полета в Израиль Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своих шансах попасть в рай. По его словам, даже спасенные тысячи жизней благодаря окончанию войны на Ближнем Востоке не станут фактором, который поможет ему попасть на небеса.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп говорил с журналистами на борту самолета Air Force One, следовавшего в Израиль для празднования масштабного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Один из репортеров напомнил Трампу, что ранее он говорил о возможности попасть в рай благодаря спасенным людям.

"Не думаю, что что-то приведет меня в рай. Я действительно не знаю. Думаю, я не попаду в рай. Возможно, я сейчас в раю, когда мы летим на Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай, но я сделал жизнь многих людей гораздо лучше", — сказал Трамп.

Напомним, в августе Трамп во время эфира Fox News заявил, что хочет "попробовать попасть в рай", если сможет остановить войну между Россией и Украиной.

"Если я могу спасти 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что это здорово — я хочу попытаться попасть в рай. Я слышу, что у меня не все хорошо. Я действительно на самом дне. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин", — сказал тогда Трамп указывая, что окончание войны в Украине может открыть ему путь на небеса.

После этого на почтовые ящики его сторонников республиканцев начали поступать электронные письма с цитатой президента США "Я хочу попытаться попасть в рай" и просьбой о пожертвованиях в 15 долларов.

