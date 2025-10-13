Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Во время полета в Израиль Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своих шансах попасть в рай. По его словам, даже спасенные тысячи жизней благодаря окончанию войны на Ближнем Востоке не станут фактором, который поможет ему попасть на небеса.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп говорил с журналистами на борту самолета Air Force One, следовавшего в Израиль для празднования масштабного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Один из репортеров напомнил Трампу, что ранее он говорил о возможности попасть в рай благодаря спасенным людям.
Напомним, в августе Трамп во время эфира Fox News заявил, что хочет "попробовать попасть в рай", если сможет остановить войну между Россией и Украиной.
После этого на почтовые ящики его сторонников республиканцев начали поступать электронные письма с цитатой президента США "Я хочу попытаться попасть в рай" и просьбой о пожертвованиях в 15 долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о новых деталях о разговоре Виткоффа и Путина.
Также "Комментарии" писали, что Трамп требует расследовать его "украинский импичмент".