Главная Новости Мир США Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай

Дональд Трамп объяснил, почему не верит, что сможет попасть в рай. Однако окончание войны в Украине может открыть ему путь на небеса.

13 октября 2025, 17:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Во время полета в Израиль Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своих шансах попасть в рай. По его словам, даже спасенные тысячи жизней благодаря окончанию войны на Ближнем Востоке не станут фактором, который поможет ему попасть на небеса.

Трамп рассказал, как окончание войны в Украине поможет ему попасть в рай

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп говорил с журналистами на борту самолета Air Force One, следовавшего в Израиль для празднования масштабного мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. Один из репортеров напомнил Трампу, что ранее он говорил о возможности попасть в рай благодаря спасенным людям.

"Не думаю, что что-то приведет меня в рай. Я действительно не знаю. Думаю, я не попаду в рай. Возможно, я сейчас в раю, когда мы летим на Air Force One. Не уверен, что смогу попасть в рай, но я сделал жизнь многих людей гораздо лучше", — сказал Трамп.

Напомним, в августе Трамп во время эфира Fox News заявил, что хочет "попробовать попасть в рай", если сможет остановить войну между Россией и Украиной.

"Если я могу спасти 7000 человек от смерти в неделю, я думаю, что это здорово — я хочу попытаться попасть в рай. Я слышу, что у меня не все хорошо. Я действительно на самом дне. Но если я смогу попасть в рай, это будет одной из причин", — сказал тогда Трамп указывая, что окончание войны в Украине может открыть ему путь на небеса.

После этого на почтовые ящики его сторонников республиканцев начали поступать электронные письма с цитатой президента США "Я хочу попытаться попасть в рай" и просьбой о пожертвованиях в 15 долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал о новых деталях о разговоре Виткоффа и Путина.

Также "Комментарии" писали, что Трамп требует расследовать его "украинский импичмент".



