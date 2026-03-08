Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана завершится только после полной и безоговорочной капитуляции Тегерана. Об этом он сказал журналистам в ходе общения на борту президентского самолета Air Force One.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
По словам Дональда Трампа, Вашингтон не рассматривает компромиссное завершение конфликта против Ирана и ожидает ситуации, при которой Иран либо официально признает поражение, либо потеряет возможность продолжать боевые действия.
Президент США убежден, что в нынешнем противостоянии у Вашингтона есть значительное преимущество над Ираном и через некоторое время военные действия могут прекратиться.
Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Одной из причин начала кампании в Вашингтоне называли угрозу создания Ираном ядерного оружия. Тегеран эти обвинения неоднократно отвергал.
