logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана

Трамп ожидает полной капитуляции Тегерана в войне США против Ирана.

8 марта 2026, 07:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что война против Ирана завершится только после полной и безоговорочной капитуляции Тегерана. Об этом он сказал журналистам в ходе общения на борту президентского самолета Air Force One.

Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам Дональда Трампа, Вашингтон не рассматривает компромиссное завершение конфликта против Ирана и ожидает ситуации, при которой Иран либо официально признает поражение, либо потеряет возможность продолжать боевые действия.

"Я сказал "безоговорочная", а не "условная". Я сказал "безоговорочная". Это означает, что они просят пощады или доходят до точки, когда больше не могут воевать. Не остается никого, кто мог бы сопротивляться. Это тоже может произойти, потому что мы уже неоднократно уничтожали их руководство… тогда они станут тщетнее с точки зрения военного потенциала", – ответил Трамп.

Президент США убежден, что в нынешнем противостоянии у Вашингтона есть значительное преимущество над Ираном и через некоторое время военные действия могут прекратиться.

"Мы побеждаем в войне с большим отрывом Мы уничтожили всю их империю зла. Я уверен, что это продлится еще некоторое время", — добавил Трамп.

Напомним, что военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Одной из причин начала кампании в Вашингтоне называли угрозу создания Ираном ядерного оружия. Тегеран эти обвинения неоднократно отвергал.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что великий аятолла Ирана объявил фетву о джихаде, в которой упомянул о Трампе.

Также "Комментарии" писали, что Трамп гневно отреагировал на вопрос о помощи России Ирану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости