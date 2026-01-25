logo

Трамп рассказал о новом секретном оружии США о котором нельзя говорить
Трамп рассказал о новом секретном оружии США о котором нельзя говорить

Дональд Трамп рассказал о применении нового оружия США во время операции в Венесуэле.

25 января 2026, 08:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции в Венесуэле американские силы применили новое секретное оружие, которое называется "дискомбобулятор" (The Discombobulator). По его словам, именно оно сыграло ключевую роль в захвате авторитарного лидера Николаса Мадуро и его жены.

Трамп рассказал о новом секретном оружии США о котором нельзя говорить

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

В интервью американским СМИ Трамп сообщил, что во время прибытия американских вертолетов в Каракас 3 января "дискомбобулятор" вывел из строя все оборудование противника.

"Дискомбобулятор. Мне не позволено о нем говорить. Они так и не смогли запустить свои ракеты. У них были российские и китайские ракеты, и ни одна не взлетела. Мы зашли, они давили на кнопки, но ничего не работало. А ведь они ждали нас в полной готовности", – сказал Трамп.

Название оружия происходит от английского to discombobulate, что можно перевести как "дезориентировать" или "сбивать с толку".

Хотя официальной информации о системе нет, показания очевидцев в Венесуэле частично совпадают с заявлениями Белого дома. Сторонники Мадуро рассказывали о внезапном отключении радаров, появлении большого количества дронов и физическом влиянии на людей. Один из охранников Мадуро утверждал, что после применения неизвестного оружия у многих началось кровотечение из носа, сильная боль и дезориентация, из-за чего они не могли двигаться.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что названа еще одна страна, где Соединенные Штаты планируют сменить власть до конца этого года.

Также "Комментарии" писали о "зомби-ракетах" над Украиной, которые запустила Россия.




Источник: https://nypost.com/2026/01/24/us-news/trump-reveals-to-the-post-secret-discombobulator-weapon-was-crucial-to-venezuelan-raid-on-maduro/
