Трамп рассказал о судьбе войны в Украине, если его изберут президентом

Бывший глава Белого дома и вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп надеется, что ему не придется что-то решать по поводу российско-украинской войны, если он победит на выборах. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в эфире "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональда Трампа спросили, продолжит ли он помогать Украине оружием и позволит ли в случае чего России оккупировать украинские территории.

На это экс-президент США ответил весьма лаконично: "Надеюсь, что до этого не дойдет".

По словам представителя Республиканской партии, до тех пор, пока он возьмет на себя полномочия президента, пройдет много времени, более девяти месяцев. Дональд Трамп убежден, что для войны и политики это "вечность".

Дональд Трамп подчеркнул, что вопрос российско-украинской войны является для него "очень болезненным", поскольку будь он президентом, "Путин никогда бы не решился на вторжение".

"Если бы у нас был настоящий лидер, Путин бы никогда этого не сделал. Помните, он не делал этого в течение лет, и не было никакой реальной угрозы, что он это сделает. Я говорил с Путиным, я говорил: "Ты не можешь этого сделать". Будь я президентом, люди жили бы, и все эти замечательные города, культура… Их ничто не может заменить", – сказал американский экс-президент.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп рассказал полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, обнародовав "запись" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, которая стала ключевым фактором первого импичмента Трампа.

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