Трамп саркастически похвалил Зеленского

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Slava Kot
Лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "крупнейшим продавцом". Таким образом, Трамп отреагировал на помощь, которую получала Украина от США для противостояния с Россией.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил в Огайо, где саркастически похвалил Владимира Зеленского.
Таким образом, Трамп требует от Конгресса США не одобрять пакет помощи Украине, который предусматривает выделение 60 млрд долларов. Кроме того, лидер республиканцев потребовал в Украины вернуть американские деньги.
Отметим, что, несмотря на слова Дональда Трампа о 50-60 млрд помощи от США, Украина в 2022 году получила около 22 млрд долларов, а в 2023 – 25 млрд. Таким образом, общая помощь США с начала полномасштабного вторжения составляет около 47 млрд долларов.
Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 совершил три визита в США: в декабре 2022, в сентябре и декабре 2023 года.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил кровью, если проиграет президентские выборы в США. Кроме того, лидер республиканцев считает, что победа Байдена будет означать, что в США больше не пройдут выборы.
Также "Комментарии" писали, что в одном из выступлений Дональд Трамп назвал виновного в начале войны в Украине. По его словам, ответственность в войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке лежит на Джо Байдене. Трамп считает, что этих событий не произошло, будь он президентом США.
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Ігор
сегодня, 11:29
Молодець Трамп! Не можна підтримувати Баригу на крові. Так само як з грошима він і війну привів в Україну. Досить виховувати мільйони паразитів які живуть старим не бажають змінюватись і ховаються за спинами черні.