Трамп саркастически похвалил Зеленского

Лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "крупнейшим продавцом". Таким образом, Трамп отреагировал на помощь, которую получала Украина от США для противостояния с Россией.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил в Огайо, где саркастически похвалил Владимира Зеленского.

"Зеленский — крупнейший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 50 или 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп и добавил, что президент Украины в этом лучше за него.

Таким образом, Трамп требует от Конгресса США не одобрять пакет помощи Украине, который предусматривает выделение 60 млрд долларов. Кроме того, лидер республиканцев потребовал в Украины вернуть американские деньги.

Отметим, что, несмотря на слова Дональда Трампа о 50-60 млрд помощи от США, Украина в 2022 году получила около 22 млрд долларов, а в 2023 – 25 млрд. Таким образом, общая помощь США с начала полномасштабного вторжения составляет около 47 млрд долларов.

Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 совершил три визита в США: в декабре 2022, в сентябре и декабре 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил кровью, если проиграет президентские выборы в США. Кроме того, лидер республиканцев считает, что победа Байдена будет означать, что в США больше не пройдут выборы.

Также "Комментарии" писали, что в одном из выступлений Дональд Трамп назвал виновного в начале войны в Украине. По его словам, ответственность в войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке лежит на Джо Байдене. Трамп считает, что этих событий не произошло, будь он президентом США.