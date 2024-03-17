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Трамп саркастически похвалил Зеленского

Дональд Трамп заявил, что никогда бы не смог сделать то, что сделал Владимир Зеленский. По его словам, президент Украины в этом плане лучше многих.

сегодня, 11:05
Автор:
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Slava Kot
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Лидер республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "крупнейшим продавцом". Таким образом, Трамп отреагировал на помощь, которую получала Украина от США для противостояния с Россией.

Трамп саркастически похвалил Зеленского

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил в Огайо, где саркастически похвалил Владимира Зеленского.

"Зеленский — крупнейший продавец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 50 или 60 миллиардами долларов", — сказал Трамп и добавил, что президент Украины в этом лучше за него.

Таким образом, Трамп требует от Конгресса США не одобрять пакет помощи Украине, который предусматривает выделение 60 млрд долларов. Кроме того, лидер республиканцев потребовал в Украины вернуть американские деньги.

Отметим, что, несмотря на слова Дональда Трампа о 50-60 млрд помощи от США, Украина в 2022 году получила около 22 млрд долларов, а в 2023 – 25 млрд. Таким образом, общая помощь США с начала полномасштабного вторжения составляет около 47 млрд долларов.

Владимир Зеленский с 24 февраля 2022 совершил три визита в США: в декабре 2022, в сентябре и декабре 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп пригрозил кровью, если проиграет президентские выборы в США. Кроме того, лидер республиканцев считает, что победа Байдена будет означать, что в США больше не пройдут выборы.

Также "Комментарии" писали, что в одном из выступлений Дональд Трамп назвал виновного в начале войны в Украине. По его словам, ответственность в войне в Украине и конфликте на Ближнем Востоке лежит на Джо Байдене. Трамп считает, что этих событий не произошло, будь он президентом США.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 11:29

Молодець Трамп! Не можна підтримувати Баригу на крові. Так само як з грошима він і війну привів в Україну. Досить виховувати мільйони паразитів які живуть старим не бажають змінюватись і ховаються за спинами черні.


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