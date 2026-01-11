Трамп рассказал, почему он носит значок со своим мультяшным изображением

Президент США Дональд Трамп появился с нетипичным аксессуаром во время встречи с руководителями ведущих нефтяных компаний. Журналисты заметили на его лацкане значок с мультяшным изображением самого Трампа, висевшего рядом с традиционным американским флагом.

Трамп объяснил, почему носит значок с изображением. Фото: AFP

Фото значка с мультяшным Трампом мгновенно разошлись соцсетями, где вызвали волну иронии и предположений о "культе личности" американского лидера. Впоследствии Трамп объяснил происхождение аксессуара, который, по его словам, получил название Happy Trump – "Счастливый Трамп".

"Кто-то мне это дал. Знаете что это такое? Это называется "Счастливый Трамп". Учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастлив, я никогда не бываю доволен. Я никогда не буду доволен, пока мы снова не сделаем Америку большой, но мы уже достаточно близки к этому. Кто-то мне его дал, так что я его надел", — объяснил Трамп.

Дональд Трамп и его значок "Счастливый Трамп"

Несмотря на то, что Трамп пришел на встречу со своим "счастливым" значком, это не принесло ожидаемого результата. Президент рассчитывал привлечь до 10 миллиардов долларов инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, однако представители бизнеса оказались сдержанными. Руководитель ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявил, что в нынешних условиях проект "не подлежит инвестированию" из-за правовых и рисков безопасности после похищения Николаса Мадуро из Венесуэлы.

Даже древние союзники Трампа среди инвесторов отмечали отсутствие гарантий стабильности и сомневались, что любые договоренности сохранят силу после завершения его президентства.

