logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп рассказал, почему он носит значок со своим мультяшным изображением
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал, почему он носит значок со своим мультяшным изображением

Дональд Трамп раскрыл причину, по которой носил значок с мультяшным изображением себя во время встречи с нефтяными магнатами.

11 января 2026, 13:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп появился с нетипичным аксессуаром во время встречи с руководителями ведущих нефтяных компаний. Журналисты заметили на его лацкане значок с мультяшным изображением самого Трампа, висевшего рядом с традиционным американским флагом.

Трамп рассказал, почему он носит значок со своим мультяшным изображением

Трамп объяснил, почему носит значок с изображением. Фото: AFP

Фото значка с мультяшным Трампом мгновенно разошлись соцсетями, где вызвали волну иронии и предположений о "культе личности" американского лидера. Впоследствии Трамп объяснил происхождение аксессуара, который, по его словам, получил название Happy Trump – "Счастливый Трамп".

"Кто-то мне это дал. Знаете что это такое? Это называется "Счастливый Трамп". Учитывая тот факт, что я никогда не бываю счастлив, я никогда не бываю доволен. Я никогда не буду доволен, пока мы снова не сделаем Америку большой, но мы уже достаточно близки к этому. Кто-то мне его дал, так что я его надел", — объяснил Трамп.

Трамп рассказал, почему он носит значок со своим мультяшным изображением - фото 2

Дональд Трамп и его значок "Счастливый Трамп"

Несмотря на то, что Трамп пришел на встречу со своим "счастливым" значком, это не принесло ожидаемого результата. Президент рассчитывал привлечь до 10 миллиардов долларов инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, однако представители бизнеса оказались сдержанными. Руководитель ExxonMobil Даррен Вудс прямо заявил, что в нынешних условиях проект "не подлежит инвестированию" из-за правовых и рисков безопасности после похищения Николаса Мадуро из Венесуэлы.

Даже древние союзники Трампа среди инвесторов отмечали отсутствие гарантий стабильности и сомневались, что любые договоренности сохранят силу после завершения его президентства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Нобелевском комитете прямо сказали Трампу, сможет ли он получить премию мира.

Также "Комментарии" писали, что в США обсуждают план возможного вторжения в Гренландию по приказу Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости