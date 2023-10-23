Трамп рассказывал о своем разговоре с Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп делился с австралийским миллиардером Энтони Праттом содержанием разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в ходе расследования дела о "секретных файлах" Пратт заявил, что Трамп рассказывал ему некоторые подробности о переговорах с Зеленским, а также с лидером Ирака. Причем это была та информация, о которой ранее не писали СМИ и сам Трамп об этом никому не рассказывал.

"Этого еще даже не было в новостях, а он сказал: "Я только что разбомбил Ирак. Президент Ирака позвонил мне и сказал: "Ты только что сравнил с землей мой город". А я сказал ему: "Хорошо, что ты собираешься с этим делать?", — передал Пратт суть разговора с Трампом.

Кроме того, Трамп разговаривал с Праттом о переговорах с Зеленским в сентябре 2019 года, когда экс-глава Белого дома пытался склонить украинского президента помочь ему одержать победу на выборах путем давления на главного его конкурента Джо Байдена.

Трамп подтвердил, что такие разговоры имели место быть, однако его адвокат заявил, что "на записях не хватает контекста".

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