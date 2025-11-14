Трамп решил срочно спасать рейтинг: начал свое СВО

Президенту США Дональду Трампу из-за жуткого падения рейтинга теперь ничего другого не осталось, кроме того, чтобы начинать войну в Венесуэле. Подтверждением такого решения стало то, что сегодня Пит Хегсет объявил о начале специальной военной операции "Южное Копье", нацеленной "против наркокартелей". Об этом пишет политический обозреватель, журналист и блогер Иван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист обратил внимание, что Вашингтон именно наркокартелями называет правительство Венесуэлы.

По словам Яковины, интересно, что власти Венесуэлы решили дать ответ и уже объявили полную мобилизацию: "президент" Мадуро собирается своим населением отбиваться от американской армии.

"Короче, война в той или иной форме, похоже, действительно начинается. Цены на нефть пока сохраняют стабильность. Сегодня утром даже немного упали", – отметил Иван Яковина.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять. Об этом в Х сообщил министр войны в США Пит Хегсет.

"Сегодня я объявляю о начале операции "Южное копье". Эта миссия, возглавляемая Объединенной оперативной группой "Южное копье"" и Южным командованием вооруженных сил США (Southcom) защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и оберегает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей", — написал Хегсет.

Глава Пентагона отметил также, что западное полушарие – это "район Америки". Стоит отметить, с каждым годом в США растет количество людей, умирающих от наркотиков. В частности, от такого опасного опиата, как фентанил, который стал одним из главных поводов для введения 100% пошлин против Китая.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле начинается массовая мобилизация военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.