Трамп решил срочно спасать рейтинг: начал свое СВО

Кравцев Сергей
Президенту США Дональду Трампу из-за жуткого падения рейтинга теперь ничего другого не осталось, кроме того, чтобы начинать войну в Венесуэле. Подтверждением такого решения стало то, что сегодня Пит Хегсет объявил о начале специальной военной операции "Южное Копье", нацеленной "против наркокартелей". Об этом пишет политический обозреватель, журналист и блогер Иван Яковина.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Журналист обратил внимание, что Вашингтон именно наркокартелями называет правительство Венесуэлы.
По словам Яковины, интересно, что власти Венесуэлы решили дать ответ и уже объявили полную мобилизацию: "президент" Мадуро собирается своим населением отбиваться от американской армии.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп отдал приказ о начале операции против наркокартелей в западном полушарии. Министерство войны уже принялось ее выполнять. Об этом в Х сообщил министр войны в США Пит Хегсет.
Глава Пентагона отметил также, что западное полушарие – это "район Америки". Стоит отметить, с каждым годом в США растет количество людей, умирающих от наркотиков. В частности, от такого опасного опиата, как фентанил, который стал одним из главных поводов для введения 100% пошлин против Китая.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Венесуэле начинается массовая мобилизация военных, оружия и техники в ответ на наращивание американских военных кораблей и войск в Карибском море.