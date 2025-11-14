Трамп вирішив терміново рятувати рейтинг: розпочав своє СВО

Президенту США Дональду Трампу через страшне падіння рейтингу тепер нічого іншого не залишилося, крім того, щоб розпочинати війну у Венесуелі. Підтвердженням такого рішення стало те, що сьогодні Піт Хегсет оголосив про початок спеціальної військової операції "Південна Спис", націленої "проти наркокартелів". Про це пише політичний оглядач, журналіст та блогер Іван Яковина.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст звернув увагу, що Вашингтон саме наркокартелями називає уряд Венесуели.

За словами Яковини, цікаво, що влада Венесуели вирішила дати відповідь і вже оголосила повну мобілізацію: "президент" Мадуро збирається своїм населенням відбиватися від американської армії.

"Коротше, війна у тій чи іншій формі, схоже, справді починається. Ціни на нафту поки що зберігають стабільність. Сьогодні вранці навіть трохи впали", – наголосив Іван Яковіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп наказав про початок операції проти наркокартелів у західній півкулі. Міністерство війни вже почало її виконувати. Про це у Х повідомив міністр війни у США Піт Хегсет.

"Сьогодні я оголошую про початок операції "Південний спис". Ця місія, очолювана Об'єднаною оперативною групою "Південний спис"" і Південним командуванням збройних сил США (Southcom) захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі і оберігає нашу Батьківщину від наркотиків, вбивши".

Глава Пентагону зазначив також, що західна півкуля – це "район Америки". Варто зазначити, щороку в США зростає кількість людей, які вмирають від наркотиків. Зокрема, від такого небезпечного опіату, як фентаніл, який став одним із головних приводів для запровадження 100% мит проти Китаю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Венесуелі розпочинається масова мобілізація військових, зброї та техніки у відповідь на нарощування американських військових кораблів та військ у Карибському морі.