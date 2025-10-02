Трамп резко критикует аудиторию, отказавшуюся ему аплодировать (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп попал в новый курьезный случай, после того как резко отреагировал на отсутствие аплодисментов во время своей речи перед военным руководством на базе морской пехоты Квантико в Виргинии.

30 сентября Трамп представил свое масштабное видение будущего США, однако попал в неловкий момент, когда в зале воцарилась невероятная тишина после слов американского лидера. Политик заметил это и отреагировал в присущей себе манере.

"Я никогда раньше не заходил в такую тихую комнату. Это очень... Не смейтесь, не смейтесь. Тебе нельзя этого делать... Знаешь что, просто хорошо проводи время. А если хочешь аплодировать, аплодируй. А если хочешь делать все, что хочешь, можешь делать все что хочешь", — сказал Трамп военным.

Впрочем, дальше прозвучала фраза от президента, которая вызвала больше споров.

"Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из комнаты, потерять ваш ранг и ваше будущее", — заявил Трамп, однако впоследствии попытался превратить это в шутку, добавив: "Мы все в одной команде, чувствуйте себя комфортно".

Однако этот неудобный момент не прошел бесследно, поскольку американцы активно обсуждали его в соцсети. Одни были шокированы словами Трампа, в то время как другие раздражены едва завуалированной "шуткой" Трампа лишить военнослужащих их звания за то, что они не аплодировали ему.

"Это слова диктатора, а не президента. Это вся его философия – слуги и поклонники. Это не лидерство, это авторитаризм. Проснись, Америко", — указывает один пользователь.

"То, что они не аплодировали этому мужчине, дает мне надежду. Они не будут выполнять незаконные приказы", — добавил другой.

"Он действительно не пытается отвергнуть обвинения в фашизме", — заметил третий.

