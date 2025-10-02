Трамп резко критикует аудиторию, отказавшуюся ему аплодировать (ВИДЕО)

Рубрики
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Президент США Дональд Трамп попал в новый курьезный случай, после того как резко отреагировал на отсутствие аплодисментов во время своей речи перед военным руководством на базе морской пехоты Квантико в Виргинии.
30 сентября Трамп представил свое масштабное видение будущего США, однако попал в неловкий момент, когда в зале воцарилась невероятная тишина после слов американского лидера. Политик заметил это и отреагировал в присущей себе манере.
Впрочем, дальше прозвучала фраза от президента, которая вызвала больше споров.
Однако этот неудобный момент не прошел бесследно, поскольку американцы активно обсуждали его в соцсети. Одни были шокированы словами Трампа, в то время как другие раздражены едва завуалированной "шуткой" Трампа лишить военнослужащих их звания за то, что они не аплодировали ему.
