Трамп різко критикує аудиторію, яка відмовилася йому аплодувати (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп потрапив у новий курйозний випадок, після того, як різко відреагував на відсутність оплесків під час своєї промови перед військовим керівництвом на базі морської піхоти Квантіко у Вірджинії.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
30 вересня Трамп представив своє масштабне бачення майбутнього США, однак потрапив у незручний момент, коли у залі запанувала неймовірна тиша після слів американського лідера. Політик зауважив це й відреагував у властивій собі манері.
Втім, далі прозвучала фраза від президента, яка викликала найбільше суперечок.
Однак цей незручний момент не пройшов безслідно, оскільки американці активно обговорювали його у соцмережі. Одні були шоковані словами Трампа, тоді як інші роздратовані ледь завуальованим "жартом" Трампа позбавити військовослужбовців їхнього звання за те, що вони не аплодували йому.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший дивний випадок, який стається з Трампом. Нещодавно президент США тричі потрапив у конфуз під час виступу в ООН.
Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, коли через Трампа президента Туреччини Реджепа Ердогана зупинила поліція.