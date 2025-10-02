Трамп різко критикує аудиторію, яка відмовилася йому аплодувати (ВІДЕО)

Президент США Дональд Трамп потрапив у новий курйозний випадок, після того, як різко відреагував на відсутність оплесків під час своєї промови перед військовим керівництвом на базі морської піхоти Квантіко у Вірджинії.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

30 вересня Трамп представив своє масштабне бачення майбутнього США, однак потрапив у незручний момент, коли у залі запанувала неймовірна тиша після слів американського лідера. Політик зауважив це й відреагував у властивій собі манері.

"Я ніколи раніше не заходив у таку тиху кімнату. Це дуже... Не смійтеся, не смійтеся. Тобі не можна цього робити... Знаєш що, просто гарно проводь час. А якщо хочеш аплодувати, аплодуй. А якщо хочеш робити все, що хочеш, можеш робити все, що хочеш", — сказав Трамп військовим.

Втім, далі прозвучала фраза від президента, яка викликала найбільше суперечок.

"Якщо вам не подобається те, що я кажу, ви можете вийти з кімнати, втратити ваш ранг і ваше майбутнє", — заявив Трамп, однак згодом спробував перетворити це на жарт, додавши: "Ми всі в одній команді, почувайтесь комфортно".

Однак цей незручний момент не пройшов безслідно, оскільки американці активно обговорювали його у соцмережі. Одні були шоковані словами Трампа, тоді як інші роздратовані ледь завуальованим "жартом" Трампа позбавити військовослужбовців їхнього звання за те, що вони не аплодували йому.

"Це слова диктатора, а не президента. Це вся його філософія — слуги й поклонники. Це не лідерство, це авторитаризм. Прокинься, Америко", — вказує один користувач.

"Те, що вони не аплодували цьому чоловіку, дає мені надію. Вони не виконуватимуть незаконні накази", — додав інший.

"Він справді не намагається відкинути звинувачення у фашизмі", — зауважив третій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що це не перший дивний випадок, який стається з Трампом. Нещодавно президент США тричі потрапив у конфуз під час виступу в ООН.

Також "Коментарі" писали про курйозний випадок, коли через Трампа президента Туреччини Реджепа Ердогана зупинила поліція.