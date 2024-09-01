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Трамп считает Украину барьером: он хочет восстановить связи с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп хочет возобновить отношения с российским диктатором Владимиром Путиным.

сегодня, 15:05
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Slava Kot

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обеспокоен улучшением связей с Россией. По словам Портникова, в этом вопросе Украина ему мешает.

Трамп считает Украину барьером: он хочет восстановить связи с Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что, по мнению Трампа, Украина стала неприятным барьером между США и РФ.

"Я бы не сказал, что Дональд Трамп упоминает Украину. Я бы сказал, что он вспоминает Россию. Для него Украина была, есть и будет неприятным барьером для улучшения связей с Россией и установления близких взаимоотношений с Путиным", — считает Портников.

Украинский журналист указывает, что даже на недавнем митинге Трамп заявил о пользе дружбы с Россией.

"На митинге в Пенсильвании Трамп заявил, что дружить с Россией – это хорошо. По его словам, конфликтовать с РФ – плохо. И что же мешает дружить с РФ? Конечно, Украина. Поэтому Трамп не об Украине вспоминает, он вспоминает о России. Такие люди, как Путин, Ким Чен Ын, всегда вызывали у него искренний восторг", — подчеркнул Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, к чему может привести прорыв ВСУ в Курской области. По словам лидера Республиканской партии из-за украинского наступления на территорию РФ в мире может начаться третья мировая война. Далее Трамп в речи заявил, что в случае победы сможет остановить войну в Украине и Ближнем Востоке, но не рассказал, как именно собирается это сделать.

Также "Комментарии" писали о том, что Трамп попал в собственную ловушку. Поэтому бывший президент США может проиграть выборы Камали Харрис.



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