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Slava Kot
Украинский журналист Виталий Портников заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп обеспокоен улучшением связей с Россией. По словам Портникова, в этом вопросе Украина ему мешает.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что, по мнению Трампа, Украина стала неприятным барьером между США и РФ.
Украинский журналист указывает, что даже на недавнем митинге Трамп заявил о пользе дружбы с Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, к чему может привести прорыв ВСУ в Курской области. По словам лидера Республиканской партии из-за украинского наступления на территорию РФ в мире может начаться третья мировая война. Далее Трамп в речи заявил, что в случае победы сможет остановить войну в Украине и Ближнем Востоке, но не рассказал, как именно собирается это сделать.
Также "Комментарии" писали о том, что Трамп попал в собственную ловушку. Поэтому бывший президент США может проиграть выборы Камали Харрис.
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