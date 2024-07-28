Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после его возможной победы на президентских выборах 2024 года, американцам не придется голосовать через четыре года на новых выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.



Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на мероприятии в Вест-Палм-Бич, Флорида, которое организовала консервативная группа Turning Point Action. Во время своей речи Трамп призвал голосовать за него.

"Христиане, выйдите и проголосуйте, только в этот раз. Вам больше не придется этого делать. Я люблю вас, христиан. Я христианин. Придите, вы должны прийти и проголосовать. Через четыре года вам не придется снова голосовать, мы все исправим, сделаем так хорошо, что вам не придется голосовать", — сказал Трамп.

В декабре в интервью для издания Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах он будет править как диктатор. Однако добавил, что это будет всего на один день, чтобы принять важные решения.

Отметим, что в США президенты не могут быть в должности дольше двух сроков. Единственным президентом США, который был дольше двух сроков — Франклин Рузвельт, руководивший страной 4 срока. Ограничение уже было введено после его президентства. Однако Трамп в мае этого года на собрании Национальной стрелковой ассоциации пошутил, что он мог бы управлять США дольше.

"Вы знаете, Франклин Рузвельт руководил 16 лет – почти 16 лет – он был четыре срока президентом. Я не знаю, мы будем считаться трехсрочными? Или двухсрочными?" – заявил, тогда Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил кровью, если проиграет президентские выборы в США.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет взять Трампа "на слабо" по поводу войны в Украине.