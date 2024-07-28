logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США

Бывший президент Дональд Трамп намекает, что может управлять страной дольше, чем это разрешено Конституцией США.

сегодня, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после его возможной победы на президентских выборах 2024 года, американцам не придется голосовать через четыре года на новых выборах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Reuters.

Трамп сделал неожиданное заявление о президентских выборах в США

Бывший президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на мероприятии в Вест-Палм-Бич, Флорида, которое организовала консервативная группа Turning Point Action. Во время своей речи Трамп призвал голосовать за него.

"Христиане, выйдите и проголосуйте, только в этот раз. Вам больше не придется этого делать. Я люблю вас, христиан. Я христианин. Придите, вы должны прийти и проголосовать. Через четыре года вам не придется снова голосовать, мы все исправим, сделаем так хорошо, что вам не придется голосовать", — сказал Трамп.

В декабре в интервью для издания Fox News Трамп заявил, что в случае победы на выборах он будет править как диктатор. Однако добавил, что это будет всего на один день, чтобы принять важные решения.

Отметим, что в США президенты не могут быть в должности дольше двух сроков. Единственным президентом США, который был дольше двух сроков — Франклин Рузвельт, руководивший страной 4 срока. Ограничение уже было введено после его президентства. Однако Трамп в мае этого года на собрании Национальной стрелковой ассоциации пошутил, что он мог бы управлять США дольше.

"Вы знаете, Франклин Рузвельт руководил 16 лет – почти 16 лет – он был четыре срока президентом. Я не знаю, мы будем считаться трехсрочными? Или двухсрочными?" – заявил, тогда Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп пригрозил кровью, если проиграет президентские выборы в США.

Также "Комментарии" писали, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет взять Трампа "на слабо" по поводу войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-tells-christians-they-wont-have-vote-after-this-election-2024-07-27/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости