Трамп сделал неожиданное заявление о возможном нападении России на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит причин для беспокойства из-за возможного нападения России на страны НАТО. Об этом он сказал 27 августа в телефонном интервью американскому изданию Axios.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Заявление Трампа прозвучало на фоне все более активных предупреждений европейских союзников США. Они опасаются, что Москва может попытаться проверить готовность НАТО к коллективной обороне, в частности, с помощью ограниченной военной провокации или атаки на одно из государств Альянса.

"Я не переживаю этого… вообще. Нет никакой проблемы", — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможной российской провокации против НАТО.

Отдельное внимание журналистов в интервью привлекла тема недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. Несколько СМИ сообщали, что его поездка могла быть связана с передачей Кремлю предупреждения о недопустимости нападения на страны НАТО. Трамп эти сообщения отрицал. По его словам, Рэтклифф не передавал Москве никаких подобных оговорок, а сам визит был обычной рабочей встречей.

"Ретклифф видится со своим российским коллегой раз в шесть месяцев или раз в год. У них очень хорошие отношения. Не было никаких сообщений и ничего необычного", – заявил президент США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, почему Трамп передумал по поводу лицензий Patriot для Украины. Обещанная Украине лицензия на производство американских систем противовоздушной обороны Patriot пока не была передана.

Также "Комментарии" писали, что Келлог раскрыл, какие на самом деле отношения между Трампом и Зеленским.