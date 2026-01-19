Трамп сделал новое заявление о Гренландии: как объяснил претензии США

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по Гренландии, снова поставив под сомнение способность Дании обеспечить безопасность острова. По его словам, Копенгаген в течение десятилетий игнорировал сообщения НАТО о "российской угрозе", а потому Соединенные Штаты готовы взять инициативу в свои руки.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в сообщении в социальной сети Truth Social заявил, что Альянс якобы в течение многих лет настаивал на необходимости усиления защиты Гренландии.

"НАТО уже 20 лет говорит Дании, что "вы должны отвести российскую угрозу от Гренландии". К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать", — написал Трамп без уточнения, в чем именно заключается угроза со стороны России для территории, находящейся под коллективной обороной НАТО.

Также американский лидер добавил, что "теперь пришло время, и это будет сделано". Однако не указал, что именно планирует делать США с крупнейшим в мире островом. Ранее американский лидер уже озвучивал идею "покупки Гренландии", аргументируя это ее стратегическим значением в Арктике и необходимостью сдерживания России и Китая.

Кроме того, Трамп выдвинул жесткий экономический ультиматум странам Европы, публично поддержавшим Данию. По его словам, США готовы ввести 10-процентные пошлины для восьми стран Европы, которые будут действовать до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности по Гренландии.

