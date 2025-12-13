Трамп зробив нову заяву про "мирну угоду" у війні України та РФ: що ускладнює процес

Президент США Дональд Трамп заявив, що "мирна угода", незважаючи на складність ситуації, "могла б спрацювати", і "багато людей хочуть побачити, як це спрацює". Про це глава Білого дому сказав під час спілкування із журналістами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, щоб побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємось", – зазначив президент США.

Коли у Трампа попросили прояснити конкретні пункти, зокрема, щодо створення буферної зони та питання територій, він зазначив, що не коментуватиме поки що нічого.

"Це дуже складна ситуація, але це могло б спрацювати, і багато людей хочуть побачити, як це спрацює, подивитися на це. Все, що я хочу зробити, — зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", — зазначив американський лідер.

Варто зазначити, що раніше Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський нібито єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни, тоді як його оточення підтримує цей проект.

"Я думав, що ми дуже близькі до укладання угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладання угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського, його людям подобається проект угоди", – зазначив президент США.

За його словами, американський план складається з чотирьох або п'яти пунктів. Він визнав, що процес переговорів складний, оскільки документ передбачає розподіл територій.

